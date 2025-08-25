رئيس الأركان الإسرائيلي يحذّر من احتلال غزة ويشدّد على اغتنام "صفقة الرهائن"

أرسل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيّال زامير، رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يحذر فيها من خطورة احتلال غزة بالكامل على حياة الرهائن، داعيًا في الوقت نفسه إلى اغتنام فرصة التوصل إلى صفقة لتحريرهم.

في رسالته، أوضح زامير أن "الجيش خلق ظروفًا ملائمة للتوصل إلى اتفاق"، مشددًا على أن أي خطوة نحو احتلال شامل لمدينة غزة قد تؤدّي إلى نتائج كارثية، مثل أن يقتل عناصر حماس الرهائن أو ينتهي الأمر بانتحارهم أو قتلهم جماعيًا إذا شعروا أنهم في مأزق تام.

وأكد الأركان أن "هناك صفقة لتحرير الرهائن على الطاولة يجب اغتنامها الآن"، في إشارة واضحة إلى ضرورة استغلال هذه الفرصة لتأمين الإفراج عن المحتجزين قبل التصعيد العسكري.

خلفية الصراع والرهائن

تأتي هذه الرسالة في خضم صراع مستمر منذ أكتوبر 2023، حيث لا تزال نحو 50 رهينة محتجزين في غزة، يعتقد أن حوالي 20 منهم لا يزالون على قيد الحياة.

وتقرع إسرائيل منذ فترة طبول الحرب، وتنوي فرض سيطرتها على غزة سيتي بالكامل، ضمن خطة أوسع مدعومة من الحكومة، بهدف نزع سلاح حماس وضمان وقف تهديد القطاع، حسب رويترز

التباينات داخل القيادة الإسرائيلية

عملية الاحتلال الشامل تقف خلفها عدة أصوات سياسية داخلية، لكنها واجهت معارضة واضحة من زامير، الذي يرى أن التقدم العسكري الخشن قد يؤدي إلى مأساة إنسانية لا تُحتمل، ويؤكد أن تهديد حياة الرهائن يجب أن يكون عنصرًا أساسيًّا في أي قرار استراتيجي. تحليلات إسرائيلية تشير أيضًا إلى أن مثل هذا الاحتلال قد يؤدي إلى حرب عصابات مطوَّلة ويؤثر على قدرة إسرائيل على الانسحاب لاحقًا دون تكلفة ميدانية وسياسية كبيرة، وفقا لصحيفة نيويورك بوست الأمريكية.

مفاوضات وقف إطلاق النار

الرئيس نتنياهو من جهته وافق على إطلاق مفاوضات فورية للاتصال بجهات الوساطة، ضمن إطار مقبول لإسرائيل، لتسهيل تحرير جميع الرهائن وإنهاء الحرب.

وقد كُشف أن هناك اقتراحًا يقضي بـ هدنة مدتها 60 يومًا مقابل إطلاق 10 رهائن أحياء و18 جثمانًا، مقابل الإفراج عن نحو 200 سجين فلسطيني. ورغم القبول المبدئي من حماس، فإن تأكيد إسرائيل على إطلاق سراح جميع الرهائن يبقى حجر الزاوية في أي تسوية، وفقا لوكالة رويترز.