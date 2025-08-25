قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هيتعب شوية.. طلب عاجل من وزير الرياضة لمجلس الزمالك بشأن أرض أكتوبر
تقرير: المفاوضات لا تُعرقل العمليات العسكرية.. إسرائيل تشترط صفقة شاملة مع حماس
بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية.. الزمالك يطالب الأهلي بملايين نجمه السابق
كليات ومعاهد تقبل الدبلومات الفنية 2025 نظام 3 و5 سنوات.. القائمة الكاملة
سماع دوي انفجار ضخم في العاصمة دمشق
قرار عاجل من النيابة بشأن سارة خليفة في اتهامها بغسل الأموال
عقوبات رادعة تصل للإعدام للمتورطين في التخابر مع دول أجنبية ضد مصر
وقت يغفل عنه الكثير ويُستجاب فيه الدعاء.. ما هو؟
بزيادة 15% .. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025
تطورات حادث موكب وزير الكهرباء.. إصابة السائق والوزير يطمئن على المصابين
وزير الرياضة عن أزمة أرض الزمالك: موقف النادي معقد.. ولا نستطيع التدخل المباشر
تفاصيل إصابات طاقم الحراسة في حادث موكب وزير الكهرباء
أخبار العالم

رئيس الأركان الإسرائيلي يحذّر من احتلال غزة ويشدّد على اغتنام "صفقة الرهائن"

القسم الخارجي

 أرسل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيّال زامير، رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يحذر فيها من خطورة احتلال غزة بالكامل على حياة الرهائن، داعيًا في الوقت نفسه إلى اغتنام فرصة التوصل إلى صفقة لتحريرهم.

في رسالته، أوضح زامير أن "الجيش خلق ظروفًا ملائمة للتوصل إلى اتفاق"، مشددًا على أن أي خطوة نحو احتلال شامل لمدينة غزة قد تؤدّي إلى نتائج كارثية، مثل أن يقتل عناصر حماس الرهائن أو ينتهي الأمر بانتحارهم أو قتلهم جماعيًا إذا شعروا أنهم في مأزق تام.

وأكد الأركان أن "هناك صفقة لتحرير الرهائن على الطاولة يجب اغتنامها الآن"، في إشارة واضحة إلى ضرورة استغلال هذه الفرصة لتأمين الإفراج عن المحتجزين قبل التصعيد العسكري. 

خلفية الصراع والرهائن

تأتي هذه الرسالة في خضم صراع مستمر منذ أكتوبر 2023، حيث لا تزال نحو 50 رهينة محتجزين في غزة، يعتقد أن حوالي 20 منهم لا يزالون على قيد الحياة. 

وتقرع إسرائيل منذ فترة طبول الحرب، وتنوي فرض سيطرتها على غزة سيتي بالكامل، ضمن خطة أوسع مدعومة من الحكومة، بهدف نزع سلاح حماس وضمان وقف تهديد القطاع، حسب رويترز

التباينات داخل القيادة الإسرائيلية

عملية الاحتلال الشامل تقف خلفها عدة أصوات سياسية داخلية، لكنها واجهت معارضة واضحة من زامير، الذي يرى أن التقدم العسكري الخشن قد يؤدي إلى مأساة إنسانية لا تُحتمل، ويؤكد أن تهديد حياة الرهائن يجب أن يكون عنصرًا أساسيًّا في أي قرار استراتيجي. تحليلات إسرائيلية تشير أيضًا إلى أن مثل هذا الاحتلال قد يؤدي إلى حرب عصابات مطوَّلة ويؤثر على قدرة إسرائيل على الانسحاب لاحقًا دون تكلفة ميدانية وسياسية كبيرة، وفقا لصحيفة نيويورك بوست الأمريكية.

مفاوضات وقف إطلاق النار

الرئيس نتنياهو من جهته وافق على إطلاق مفاوضات فورية للاتصال بجهات الوساطة، ضمن إطار مقبول لإسرائيل، لتسهيل تحرير جميع الرهائن وإنهاء الحرب.

وقد كُشف أن هناك اقتراحًا يقضي بـ هدنة مدتها 60 يومًا مقابل إطلاق 10 رهائن أحياء و18 جثمانًا، مقابل الإفراج عن نحو 200 سجين فلسطيني. ورغم القبول المبدئي من حماس، فإن تأكيد إسرائيل على إطلاق سراح جميع الرهائن يبقى حجر الزاوية في أي تسوية، وفقا لوكالة رويترز.

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيّال زامير بنيامين نتنياهو احتلال غزة زامير الرهائن حماس صفقة لتحرير الرهائن

