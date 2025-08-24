نتنياهو: الحوثيون سيدفعون ثمنا باهظا لمهاجمتهم إسرائيل

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن الحوثيين سيدفعون ثمنا باهظا لمهاجمتهم إسرائيل، مؤكدا أن هذا الأمر "سيستمر"، بحسب "سكاي نيوز عربيه".



وكان نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس وصلا، في وقت سابق،اليوم الأحد، إلى قاعدة سلاح الجو في كرياه، برفقة رئيس الأركان الفريق أول إيال زامير وقائد سلاح الجو الجنرال تومر بار، لمتابعة الضربات التي نفذها سلاح الجو ضد أهداف تابعة للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء.



وذكر نتنياهو من مقر سلاح الجو الإسرائيلي: "لقد هاجم سلاح الجو اليوم مرة أخرى أهدافا استراتيجية في اليمن، فقد استهدف القصر الرئاسي في قلب العاصمة صنعاء، ومحطة توليد الكهرباء في المدينة، وخزانات الوقود التي تزودها".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "من يُهاجمنا نهاجمه ومن يخطط لمهاجمتنا نهاجمه، الحوثيون يتعلمون درسا قاسيا، سيدفعون ثمنا باهظا لهجماتهم على إسرائيل".



وأضاف: "نظام الإرهاب الحوثي يتعلم بالطريقة الصعبة، سيدفع ويدفع ثمنا باهظا للغاية على عدوانه ضد دولة إسرائيل".