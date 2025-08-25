صادرات السعودية غير النفطية ترتفع 22.1% في يونيو على أساس سنوي

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن الصادرات السلعية غير البترولية للمملكة العربية السعودية ارتفعت بنسبة 22.1% خلال شهر يونيو 2025 مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2024، لتسجّل نمواً ملحوظاً رغم انخفاض الصادرات البترولية.

ووفق التقرير، بلغت قيمة الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) نمواً مماثلاً بنسبة 22.1%، في حين صعدت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 60.2%. أما إجمالي الصادرات السلعية للمملكة فقد ارتفع بنسبة 3.7% على أساس سنوي.

في المقابل، تراجعت الصادرات البترولية بنسبة 2.5%، ما أدى إلى انخفاض حصتها من إجمالي الصادرات الكلية إلى 70.2% مقابل 74.7% في يونيو 2024.

على صعيد الميزان التجاري، سجّلت المملكة فائضاً أعلى بنسبة 10.6% مقارنة بالعام الماضي، في وقت ارتفعت الواردات بنسبة 1.7%. وبذلك ارتفعت نسبة الصادرات السلعية غير البترولية إلى الواردات لتصل إلى 39.2%، مقارنة بـ32.7% قبل عام.

وبحسب التقرير، جاءت منتجات الصناعات الكيماوية في صدارة السلع المصدّرة غير البترولية بنسبة 24.5% من الإجمالي، تلتها الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 23.3%. أما في جانب الواردات، فقد شكّلت الآلات والمعدات الكهربائية وأجزاؤها 30.6% من الإجمالي، تلتها معدات النقل بنسبة 12.5%.

واحتلّت الصين المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري للمملكة في الصادرات بنسبة 15.5% من الإجمالي، تلتها الإمارات العربية المتحدة والهند بنسبة 9.1% لكل منهما. كما استحوذت الصين على 27.9% من واردات المملكة، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 8.3%، ثم الإمارات بنسبة 6.2%.

وعلى مستوى المنافذ الجمركية، تصدّر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام واردات المملكة بنسبة 25.3%، يليه ميناء جدة الإسلامي بـ23.1%، ثم مطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 13.9%.