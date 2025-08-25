قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 ..ترقبوها عبر هذا الرابط خلال أيام
تفاصيل صادمة وتحقيقات مستمرة.. هل قـتـ.ـل هالك هوجان؟ ابنته تثير الجدل مجددا حول وفاته
مدير جمعية الإغاثة الطبية: الوضع الإنساني في غزة كارثي
شعبة الدواء: مصر ملتزمة بالضوابط العالمية لصناعة الأدوية
تحريات وتفريغ كاميرات.. النيابة تحقق في حادث موكب وزير الكهرباء
السعودية ترد على رؤية إسرائيل الكبرى: جرائمكم تؤدي لتصعيد التوتر بالمنطقة
هبوط الأخضر| الدولار يخسر أرضه أمام الجنيه.. وخبراء الاقتصاد: يعكس قدرة السوق على امتصاص الضغوط
«بيحاولوا يشوهوني».. أول رد من نجم الزمالك السابق على قرار النادي بتحويله للتحقيق
وزير خارجية تركيا: إسرائيل تسعى لإبادة الفلسطينيين.. وندعم جهود مصر لوقف الحرب على غزة
الوزراء: خطوات جادة وسريعة لتطوير منظومة التعليم لخدمة سوق العمل
الأرصاد: انخفاض الحرارة وعودة الطقس للمعدلات الطبيعية.. وتحذيرات من اضطراب الملاحة غربًا
رئيس صحة النواب يطالب الدولة المصرية بضرورة منح حوافز لإقامة مصانع للمواد الخام للأدوية
فن وثقافة

ناديه الجندي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية

نادية الجندي
نادية الجندي
ميرنا محمود

شاركت الفنانة نادية الجندي جمهورها  صورة جديدة عبر حسابها على موقع إنستجرام من أحدث ظهور لها خلال عطلتها الصيفية .


وظهرت نادية الجندي  بإطلالة شبابية لافتة، حيث ارتدت بلوزة باللون الأبيض  نسقته مع "جيب قصيرة  من نفس اللون، مما حازت الصورة على اعجاب متابعيها.

وأكملت نادية الجندي إطلالتها بكاب أبيض ونظارة شمسية ، مما منحها لمسة شبابية تناسب أجواء الصيف.


يذكر أن آخر أعمال نادية الجندي كان مسلسل «سكر زيادة» من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان، وشارك في البطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر، بالإضافة لعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، وحمدي المرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبه وآخرون.

