ناديه الجندي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية

شاركت الفنانة نادية الجندي جمهورها صورة جديدة عبر حسابها على موقع إنستجرام من أحدث ظهور لها خلال عطلتها الصيفية .



وظهرت نادية الجندي بإطلالة شبابية لافتة، حيث ارتدت بلوزة باللون الأبيض نسقته مع "جيب قصيرة من نفس اللون، مما حازت الصورة على اعجاب متابعيها.

وأكملت نادية الجندي إطلالتها بكاب أبيض ونظارة شمسية ، مما منحها لمسة شبابية تناسب أجواء الصيف.



يذكر أن آخر أعمال نادية الجندي كان مسلسل «سكر زيادة» من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان، وشارك في البطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر، بالإضافة لعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، وحمدي المرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبه وآخرون.