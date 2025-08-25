قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مجلس التعليم والطلاب بجامعة قناة السويس يناقش استعدادات العام الدراسي الجديد

رئيس جامعة قناة السويس
رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية انجي هيبة

ترأس الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس مجلس التعليم والطلاب بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور وكلاء الكليات ومديري عموم القطاع، حيث ناقش المجلس الخطط الدراسية واستعدادات الجامعة لانطلاق العام الجامعي الجديد.

وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور ناصر مندور أن هذا العام يشهد زيادة في عدد الطلاب المرشحين للقبول بجامعة قناة السويس خاصة في كليتي الهندسة والحاسبات والمعلومات، متوقعًا أن يصل إجمالي عدد الطلاب بالجامعة إلى 50 ألف طالب وطالبة.

وشدد "مندور"  على ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة الخاصة بالمدرجات والمعامل والقاعات الدراسية، والانتهاء من إعداد جداول المحاضرات والدروس العملية مع مراعاة تخصيص يوم الاثنين من كل أسبوع من الساعة 1 إلى 3 للنشاط الطلابي.

كما أوضح أهمية إعلان الساعات التدريسية والمكتبية لأعضاء هيئة التدريس بشكل واضح ومعلن للطلاب.

كما شدد رئيس الجامعة على الانتهاء من أعمال كنترولات الفصل الدراسي الصيفي ودور سبتمبر في المواعيد المحددة لذلك، وإعداد كشوف الانتدابات الداخلية والخارجية واعتمادها من مجالس الكليات قبل بدء العام الدراسي.

ووجّه باتباع قواعد التنسيق الداخلي للطلاب الجدد على البرامج الدراسية، مع إعداد القوائم النهائية للطلاب بكل الفرق الدراسية قبل بداية الدراسة، وفتح باب تسجيل مقررات الساعات المعتمدة مع بدء الدراسة مباشرة.

وتابع الدكتور ناصر مندور التقرير الذي عرضه الدكتور تامر حسنين مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية ومسؤول إدارة البرنامج حول تفعيل برنامج الخزينة، مطالبًا وكلاء الكليات بسرعة التعاون للانتهاء من إدخال البيانات على النظام وربطه ببرنامج "ابن الهيثم"، بما يضمن اكتمال منظومة التحصيل الإلكتروني بشكل كامل.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد النعيم على استعداد الكليات لاستقبال الطلاب الجدد، مشددًا على أهمية إعداد مطويات تعريفية بالأنشطة المختلفة وواجبات وحقوق الطلاب، بالإضافة إلى وضع خطة ترويجية للبرامج وإعداد تقارير لها.

وعرض "عبد النعيم" الجدول الزمني للفصل الدراسي الأول حيث تقرر أن تبدأ الدراسة في 20 سبتمبر وتنتهي في 1 يناير 2026، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 3 يناير وتستمر حتى 22 يناير، فيما تبدأ إجازة نصف العام في 24 يناير وتستمر حتى 5 فبراير، مع مراعاة الإجازات الرسمية.

وأكد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الاستعدادات تشمل خطة متكاملة لتعريف الطلاب الجدد بحقوقهم وواجباتهم، وتفعيل الأنشطة الطلابية منذ بداية العام، بما يسهم في دمجهم سريعًا في الحياة الجامعية ويعزز من دور الجامعة في بناء شخصية طلابية واعية ومسؤولة.

الإسماعيلية جامعة قناة السويس اخبار الاسماعيلية

