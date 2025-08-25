تعاون مصري هندي في قطاع الاتصالات

استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سوريش كى ريدى سفير الهند لدى مصر.

تم خلال اللقاء مناقشة أبرز مجالات التعاون الحالية بين مصر والهند فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وسبل تعزيز التعاون المشترك فى مجالات التعهيد، وبناء القدرات الرقمية، ودعم الشركات الناشئة، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب بحث آليات جذب المزيد من الاستثمارات الهندية إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.

شهد الاجتماع استعراض ما تحقق من مشروعات فى ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والهند، والتى تضمنت عدة مجالات رئيسية هى: الحكومة الإلكترونية، وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ودعم الابتكار الرقمى وريادة الأعمال، إلى جانب تبادل الخبرات فى مجال بناء القدرات الرقمية، والتعاون فى تصميم وتصنيع الإلكترونيات، والأمن السيبراني، والتقنيات الناشئة. كما تمت الإشارة إلى الاستثمارات الهندية فى مصر فى مجالات التعهيد، والتصنيع الإلكتروني، والتحول الرقمى.

وخلال الاجتماع ؛ أكد الدكتور عمرو طلعت، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يُعد من القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، لاسيما فى مجال التعهيد؛ مشيرا إلى النجاحات المشتركة التى تحققت فى هذا القطاع، وتواجد عدد من الشركات الهندية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات بمصر، والتعاون فى مجال بناء القدرات الرقمية بين معهد تكنولوجيا المعلومات ونظيره فى الهند؛ معربا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المشترك بين البلدين فى ضوء المبادرات التى تطلقها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية.

من جانبه وجه سفير الهند لدى مصر، التهنئة للدكتور عمرو طلعت على اختيار مصر لاستضافة النسخة الأولى من قمة ومعرض "عالم الذكاء الاصطناعى" "AI Everything الشرق الأوسط وأفريقيا" المقرر انعقادها فى فبراير المقبل؛ مشيرا إلى أن الهند ستستضيف خلال الشهر ذاته فعالية The AI Impact Summit المعنية بالذكاء الاصطناعي؛ مؤكدا أن هذه الفعاليات تمثل خطوات مهمة نحو تعزيز التعاون الدولى والعمل المشترك فى مجال الذكاء الاصطناعى؛ معربا عن تطلعه إلى تعميق أواصر التعاون الثنائى المشترك بين مصر والهند فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

حضر الاجتماع المهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، وسماح عزيز رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.