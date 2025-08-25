قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استشهاد صحفيين بقصف الاحتلال مجمع ناصر الطبي في غزة
رئيس صحة النواب يطالب الدولة المصرية بضرورة منح حوافز لإقامة مصانع للمواد الخام للأدوية
إجازة المولد النبوي| هذه الفئات تستحق راحة أطول وأجرًا مضاعفا وفق القانون
إمام عاشور أولهم.. غيابات الأهلي في مباراة غزل المحلة الليلة
لمدة 21 ساعة.. انقطاع المياه بعدد من مناطق القليوبية
بث مباشر.. إنطلاق أعمال الدورة الاستثنائية لوزراء خارجية دول التعاون الإسلامي
زلزال بقوة 6.3 درجة قبالة جزر الكوريل الروسية
رفع الرايات الحمراء على شاطئ رأس البر ومنع نزول البحر
مكتب نتنياهو : إسرائيل مستعدة لدعم لبنان في نزع سلاح حزب الله
مكتب نتنياهو يضع شرطا لتقليص تواجد الجيش الإسرائيلي في لبنان
3 درجات انخفاضا.. الأرصاد تعلن مفاجأة سارة بشأن الأرصاد الجوية.. فيديو
البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

تعاون مصري هندي في قطاع الاتصالات

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
أحمد عبد القوى

استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سوريش كى ريدى سفير الهند لدى مصر. 

تم خلال اللقاء مناقشة أبرز مجالات التعاون الحالية بين مصر والهند فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وسبل تعزيز التعاون المشترك فى مجالات التعهيد، وبناء القدرات الرقمية، ودعم الشركات الناشئة، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب بحث آليات جذب المزيد من الاستثمارات الهندية إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.

شهد الاجتماع استعراض ما تحقق من مشروعات فى ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والهند، والتى تضمنت عدة مجالات رئيسية هى: الحكومة الإلكترونية، وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ودعم الابتكار الرقمى وريادة الأعمال، إلى جانب تبادل الخبرات فى مجال بناء القدرات الرقمية، والتعاون فى تصميم وتصنيع الإلكترونيات، والأمن السيبراني، والتقنيات الناشئة. كما تمت الإشارة إلى الاستثمارات الهندية فى مصر فى مجالات التعهيد، والتصنيع الإلكتروني، والتحول الرقمى. 

وخلال الاجتماع ؛ أكد الدكتور عمرو طلعت، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يُعد من القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، لاسيما فى مجال التعهيد؛ مشيرا  إلى النجاحات المشتركة التى تحققت فى هذا القطاع، وتواجد عدد من الشركات الهندية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات بمصر، والتعاون فى مجال بناء القدرات الرقمية بين معهد تكنولوجيا المعلومات ونظيره فى الهند؛ معربا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المشترك بين البلدين فى ضوء المبادرات التى تطلقها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية.

من جانبه وجه سفير الهند لدى مصر، التهنئة للدكتور عمرو طلعت على اختيار مصر لاستضافة النسخة الأولى من قمة ومعرض "عالم الذكاء الاصطناعى" "AI Everything الشرق الأوسط وأفريقيا" المقرر انعقادها فى فبراير المقبل؛ مشيرا إلى أن الهند ستستضيف خلال الشهر ذاته فعالية The AI Impact Summit  المعنية بالذكاء الاصطناعي؛ مؤكدا أن هذه الفعاليات تمثل خطوات مهمة نحو تعزيز التعاون الدولى والعمل المشترك فى مجال الذكاء الاصطناعى؛ معربا عن تطلعه إلى تعميق أواصر التعاون الثنائى المشترك بين مصر والهند فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

حضر الاجتماع المهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، وسماح عزيز رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

سيارة وزير الكهرباء

عاجل | العربيات اتعجنت.. اللقطات الأولى لـ حادث وزير الكهرباء على صحراوي إسكندرية

لاعبو الاهلي

بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية.. الزمالك يطالب الأهلي بملايين نجمه السابق

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

موعد صرف معاشات سبتمبر

بزيادة 15% .. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

وزير الكهرباء

تعرض موكب وزير الكهرباء لحادث على الصحراوي ونقله إلى المستشفى بأكتوبر

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

تحرك جديد .. سعر الذهب الآن عيار 21 الاثنين 25 أغسطس 2025

تحرك جديد.. سعر الذهب الآن عيار 21 الإثنين 25 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير يُطلق برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في علاج وصيانة المقتنيات الأثرية

لأول مرة.. عضوات النيابة الإدارية يباشرن الإشراف القضائي على انتخابات النقابات والأندية 

لأول مرة.. عضوات النيابة الإدارية يباشرن الإشراف على انتخابات النقابات والأندية

زاهى حواس

رئيس نادي كاتانيا الإيطالي يستقبل زاهي حواس ويهديه قميص الفريق موقعا باسمه

بالصور

طريقة عمل عصير البنجر بالجزر

عمل عصير البنجر بالجزر:
عمل عصير البنجر بالجزر:
عمل عصير البنجر بالجزر:

أفضل طريقة لإزالة الملصقات من السيارة دون إتلاف الطلاء

ملصقات السيارات
ملصقات السيارات
ملصقات السيارات

تفاصيل مثيرة.. معلومات عن القردة لي لي تثير الجدل علي السوشيال ميديا

القردة لي لي
القردة لي لي
القردة لي لي

دراسة: استهلاك الوقود في المدن أسوأ من الطرق السريعة

استهلاك الوقود
استهلاك الوقود
استهلاك الوقود

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

