خطة جديدة لتطوير الأداء الحكومي والكفاءات الشابة بجنوب سيناء.. صور

عقد الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا موسعًا في مدينة شرم الشيخ.

ناقش الاجتماع خطة عمل جديدة تستهدف توزيع المهام وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة، مع التركيز على دعم القيادات الشابة وتوفير برامج تدريبية متطورة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرامية لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين



​وأكد المحافظ أن المرحلة المقبلة تتطلب رفع مستوى الانضباط الإداري وتسريع وتيرة العمل في مختلف القطاعات، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة بالمحافظة. وشملت التوجيهات الصادرة خلال الاجتماع عدة محاور رئيسية، منها:

​تبسيط الإجراءات للمواطنين وضمان العدالة في تقديم الخدمات.

​تسريع إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع لحماية حقوق الدولة والمواطن.

​ترشيد استهلاك الطاقة في جميع المنشآت الحكومية.

​تعزيز دور القيادات التنفيذية في التواصل المباشر مع المواطنين وحل شكاواهم.

​دعم جهود الاستثمار والتنمية المستدامة في مدن المحافظة.

​وشدد المحافظ على أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق التكامل بين جميع التنفيذية، وصولًا إلى نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحكومية، بما يواكب رؤية "الجمهورية الجديدة"