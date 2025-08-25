تحريات وتفريغ كاميرات.. النيابة تحقق في حادث موكب وزير الكهرباء

تحقق النيابة العامة بالجيزة في حادث موكب وزير الكهرباء عقب انقلاب عدد من سيارات الموكب بالكيلو 42 بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى.

وطلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث والسبب وراء انقلاب سيارات موكب وزير الكهرباء، كما طالبت المباحث الجنائية بإجراء التحريات اللازمة.

ونقل أمس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وزوجته، إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي بعد تعرض موكبه إلى حادث على الطريق الصحراوي وانقلاب عدد من سيارات الموكب عند الكيلو 42 بطريق "القاهرة – الإسكندرية" الصحراوي اتجاه الإسكندرية.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغات بوقوع حادث على طريق “مصر - الإسكندرية” الصحراوي وانقلاب عددا من سيارات موكب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وانتقلت على الفور قوات الأمن ورجال المرور مدعمين بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص من طاقم حراسة الوزير والمرافقين له، تم نقلهم لتلقي الإسعافات اللازمة، كما تم نقل وزير الكهرباء إلى لاجراء الفحوصات والاطمئنان على حالته الصحية.

وأشارت التحريات إلى أن موكب الوزير كان متوجها لمدينة العلمين، وتم رفع آثار الانقلاب وتسيير الحركة المرورية، بينما باشرت الجهات الأمنية التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.