نواب: توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية نحو اقتصاد صناعي مستدام
استبعاد ثنائي الأهلي وحارس مرمى الزمالك من معسكر منتخب مصر.. ما السبب؟
مقررة الأمم المتحدة: فرض عقوبات وحصار على صفقات الأسلحة لإسرائيل ضرورة
في جدة.. مصر تُجدد رفضها القاطع لسياسات التهجير وتدين العدوان الإسرائيلي
التنظيم والإدارة يعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف البريد
أمانة.. العثور على 1.5 مليون جنيه داخل سيارة في حادث وإعادة المبلغ لأهل المصابة
اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروعين مع تحالف (مصري – تركي) لإقامة ساحات إيداع جمركي للحاويات
هل تم رفع الريات الحمراء على شاطئ ابو تلات بعد الكارثة؟.. المصايف ترد
استمرار فتح لجان انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج فى 24 دولة.. صور
أبرز كوارث الطقس حول العالم في 2025.. الأمطار والفيضانات تجتاح مدن العالم وتتسب في خسائر مادية وبشرية
ارتفاع عدد ضحايا الاحتلال بمجمع ناصر في خان يونس إلى 19 شهيدا
الرقابة على الاسواق.. وأهلا مدارس.. رئيس الوزراء يستعرض جهود حماية المستهلك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تعليق مفاجئ من ياسمين الخطيب على تقاضي سما المصري ٥٠ ألف جنيه

سما المصري
سما المصري
باسنتي ناجي

علقت الإعلامية ياسمين الخطيب علي اعتزال سما المصري وتعيينها براتب ٥٠ ألف جنيه. 

وكتبت ياسمين الخطيب :"أنا سعيدة باعتزال سما المصري وتحجبها وربنا يثبتها.. بس يا ترى الأخ إللي هايدفع لها مرتب ٥٠ ألف شهرياً بيدفع زيهم لباقي موظفاته؟! ولا هو الترند؟!".

وكان قد أثار البلوجر المصري محمد المطعني ابن مدينة إسنا بمحافظة الأقصر وصاحب المحتوى الكوميدي، حالة واسعة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في مقطع مصور داخل مكتبه مع الفنانة المعتزلة سما المصري، وذلك عقب العرض الذي قدمه لها بالعمل في شركته للتسويق العقاري براتب شهري يصل إلى 50 ألف جنيه و تداول الفيديو  على نطاق واسع، مما دفع الكثيرين للتساؤل: هل الأمر مجرد دعاية لجذب الانتباه " تريند " أم خطوة جادة تحمل بعداً إنسانياً؟.

العرض الذي قدمه المطعني لم يمر مرور الكرام، بل تحوّل إلى حديث الساعة، حيث تباينت ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض، وبين ساخر وجاد. كتب أحد المعلقين: "بدل ما تدي سما 50 ألف عندكم في البلد ناس جعانة.. تصدق عليهم بدل الترند"، بينما أبدى آخر استياءه قائلاً: "يا راجل عيب عليك الكلام دا.. شوف عيال بلدك واقف معاهم مكان ما انت بتنزل في الرقصات".

لكن السخرية كان لها النصيب الأكبر، إذ دخل كثيرون على الخط بروح الدعابة، فعلق أحدهم: "أنا من إسنا يا مطعن.. أنا عايز أتوب.. كنت حرامي قلام جاف وعايز أشتغل معاك بـ 35 ألف"، فيما أضاف آخر: "لو راجل زي حالاتي حياته كلها ذنوب وهيتوب.. ممكن ألاقي شغل عندكم يا أبو عمو وعشرة آلاف حلوة وزي الفل؟".

ورغم موجة الكوميديا التي صاحبت الموقف، فإن هناك فئة أخرى رأت في الخطوة جانباً إيجابياً، معتبرة أن منح فرصة عمل جديدة لشخص أعلن التوبة قد يفتح له باباً مختلفاً في حياته، ويعكس فكرة قبول المجتمع لمن يحاول تصحيح مساره.


المطعني الذي اشتهر بمحتواه الكوميدي والساخر، بدا في هذه التجربة ممزجاً بين روح الدعابة المعتادة وخطوة اعتبرها البعض إنسانية، حيث أصر على أن المبادرة ليست مجرد بحث عن التريند بقدر ما هي محاولة لمنح الفرصة الثانية لمن يطرق باب التغيير.

