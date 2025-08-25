بتهمة نشر الفسق والفجور.. الحبس عامين للبلوجر نور تفاحة راقصة الساحل الشمالي

عاقبت محكمة الطفل، البلوجر "نور تفاحة" الشهيرة بـ"راقصة الساحل الشمالي" بالحبس عامين في اتهامها بنشر الفسق والفجور وبث محتوى خادش للحياء العام.

وكانت نيابة الطفل قد أحالت البلوجر "نور تفاحة" للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الطفل لاتهامها بنشر الفسق والفجور والتحريض على الدعارة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة قاصر تبلغ من العمر 15 عامًا، وتم التحقيق معها وفقًا لأحكام قانون الطفل نظرًا لعدم بلوغها السن القانوني.

وكانت الأجهزة المعنية بالإدارة العامة لمباحث الآداب، تمكنت من ضبط المتهمة الشهيرة بـ"نور تفاحة"، وذلك بعد تداول عدد من الفيديوهات التي وُصفت بأنها خادشة للحياء، ومسيئة للقيم الأسرية والمجتمعية.

وكان أحد المحامين قد تقدم ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة ضد فتاة تُدعى نور تفاحة، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة الساحل"، متهمًا إياها بالتحريض على الفسق والفجور، وارتكاب أفعال فاضحة علنًا، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تتنافى مع القيم والتقاليد المجتمعية.

وأشار مقدم البلاغ إلى أن الفتاة تحرص في محتواها المنشور على حسابها بموقع "إنستجرام"، على الظهور بشكل غير لائق، والتمايل على أنغام الأغاني، في مشاهد تخدش الحياء العام.