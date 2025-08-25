قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاحتلال يواصل عرقلة دخول المساعدات إلى غزة رغم تزايد الحاجة الإنسانية
قرار عاجل ضد المتهمة بإنهاء حياة صغار دلجا الأشقاء بالمنيا.. تفاصيل
"اتحاد أمهات مصر" يشيد بحملة منع الممارسات الاحتكارية الخاصة بشراء الزي المدرسي
وزير الخارجية البلجيكي يهدد الائتلاف الحاكم إذا لم يتخذ أي إجراء للاعتراف بفلسطين
مرصد الأزهر يدين مجـ.زرة الاحتلال بمجمع ناصر الطبي في خان يونس
وزير التموين يشدد على سرعة إنجاز المستودع الاستراتيجي بالسويس وفق أعلى المعايير الفنية
محمد جبران : الرئيس السيسي وجه بسرعة إصدار قانون العمل الجديد
نواب: توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية نحو اقتصاد صناعي مستدام
استبعاد ثنائي الأهلي وحارس مرمى الزمالك من معسكر منتخب مصر.. ما السبب؟
مقررة الأمم المتحدة: فرض عقوبات وحصار على صفقات الأسلحة لإسرائيل ضرورة
في جدة.. مصر تُجدد رفضها القاطع لسياسات التهجير وتدين العدوان الإسرائيلي
التنظيم والإدارة يعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف البريد
توك شو

وزارة الصحة بغزة: 20 شهيدا جراء استهداف الاحتلال مجمع ناصر في خان يونس

غزة
غزة
البهى عمرو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "وزارة الصحة بغزة" بسقوط 20 شهيدا جراء استهداف الاحتلال مجمع ناصر في خان يونس.

وقال الدكتور محمد أبو عفش، مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة، إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات والمراكز الصحية في القطاع لم يعد أمرًا استثنائيًا بل تحول إلى أسلوب ممنهج وسط صمت دولي يثير الاستغراب، مضيفا أن قصف المستشفى الأهلي العربي في وقت سابق أثار حينها ردود فعل واسعة، إلا أن اليوم، وبعد تدمير معظم المجمعات الطبية في غزة، أصبحت ردود الفعل باهتة، إن لم تكن معدومة، في ظل تواطؤ وصمت دولي يمنح الاحتلال غطاءً لمواصلة جرائمه دون رادع.

وأكد أبو عفش خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن جميع مستشفيات القطاع أصبحت ضمن بنك أهداف الاحتلال، سواء في شمال غزة أو جنوبها، وسط غياب تام لأي موقف إنساني أو قانوني واضح من المجتمع الدولي، وتساءل: "أين يذهب الجرحى والمرضى بعد تدمير المستشفيات؟"، مشيرًا إلى أن الضغط على المنظومة الصحية وصل حد الانهيار، وأن الكثافة داخل المشافي باتت مرعبة، في ظل نقص الموارد وغياب الأمان.

وعن الوضع الإنساني المتدهور، قال أبو عفش إن المرضى في غزة باتوا يتمنون الموت، هربًا من العذاب المستمر، بعد أن فقدوا الأمل في العلاج أو النجاة. "نُقتل في الطرقات، في البيوت، في المدارس، وحتى في مراكز الإيواء"، يضيف أبو عفش، مشيرًا إلى أن الاحتلال لم يترك أي مكان في غزة دون أن يصيبه بالقصف، مؤكدا أن ما يجري هو إبادة جماعية مكتملة الأركان، ولا يوجد حتى اللحظة أي قوة دولية قادرة أو راغبة في وقف هذه الجرائم.

الصحة وزارة الصحة وزارة الصحة بغزة غزة

