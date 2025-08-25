أكلة المطاعم.. طريقة عمل أجنحة الدجاج بالباربكيو

تعد طريقة عمل أجنحة الدجاج بالباربكيو من ألذ الأكلات المقدمة فى المطاعم كما أنها أقل فى التكلفة من باقي أنواع اللحوم.

نعرض لكم طريقة عمل أجنحة الدجاج بالباربكيو من خلال خطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة فى المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير أجنحة الدجاج بالباربكيو



1 كيلو أجنحة دجاج

صوص باربكيو

عسل أسود

ملح

فلفل أسود

ثوم بودرة

جنزبيل بودرة

كزبرة خضراء

سمسم

زيت للقلي

طريقة عمل أجنحة الدجاج بالباربكيو



اقلى أجنحة الدجاج فى طاسة بها زيت ساخن

فى بولة متوسطة اخلطى الباربكيو مع العسل والتوابل ويمكن إضافة الملح والفلفل الأسود

أضيفي قطع الدجاج المقلية والسمسم وقلبي كل الخليط ثم ضعيها فى طبق التقديم وزينيها بالكزبرة الخضراء وتقدم.