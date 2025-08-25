موعد مباراة الزمالك وفاركو المقبلة في بطولة الدوري المصري

يواصل فريق الزمالك تحضيراته لمواجهة فاركو ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث تنطلق المباراة في التاسعة مساء غدٍ الثلاثاء على استاد السلام، بعد قرار نقلها من استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

موقف الفريقين قبل اللقاء

يدخل الزمالك المباراة وفي جعبته 7 نقاط، بعد تحقيق انتصارين وتعادل وحيد، ليحافظ على بدايته القوية في الموسم الجديد. في المقابل، يسعى فاركو لتحسين وضعه بعدما جمع نقطة واحدة فقط من 3 مباريات، إثر تعادل وخسارتين.

موعد مباراة الزمالك وفاركو

أنهى الفريق بقيادة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا تدريباته مساء اليوم الإثنين على ملعب الكلية الحربية، على أن يعلن بعدها القائمة الرسمية للمباراة والدخول في معسكر مغلق حتى موعد اللقاء وذلك غدا يوم الثلاثاء في التاسعة مساءا.

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة قد فرضت غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على الزمالك، بسبب حصول لاعبيه على 6 بطاقات خلال مواجهة مودرن سبورت الأخيرة في الدوري.

وتنقل شبكة قنوات أون سبورت المباراة مباشرة للجماهير.