تشكيل بيراميدز لمواجهة مودرن سبورت



أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة مودرن سبورت في إطار بطولةالدوري المصري

ويحل مودرن ضيفا على بيراميدز فى التاسعة مساء اليوم الاثنين باستاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الرابعة من الدوري

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - بلاتي توريه - إيفرتون داسيلفا - وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - أسامة جلال - محمود دونجا - كريم حافظ - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - أحمد عاطف قطة - محمود زلاكة - مروان حمدي.

