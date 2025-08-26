انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة أسرتي قوتي برعاية السيدة انتصار السيسي

انطلقت المرحلة الثالثة من مبادرة "أسرتي قوتي" الخاصة بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة السيد رئيس الجمهورية، بما يعكس التزام الدولة العميق بقضايا ذوي الهمم وحرصها الدائم على تمكينهم وأسرهم على مختلف المستويات.

المحافظات المستهدفة

وتستهدف هذه المرحلة عدداً من المحافظات بينها سوهاج، كفر الشيخ، الإسكندرية، مطروح، السويس، الإسماعيلية، الوادي الجديد، البحر الأحمر، المنوفية وأسوان، وذلك بعد أن نجحت المرحلتان السابقتان في الوصول إلى أكثر من 5 آلاف أسرة بـ 16 محافظة.

وتشمل المرحلة الحالية توسيع أهداف المبادرة عبر تنفيذ برامج مثل "الصحة للجميع"، "مدرستي الدامجة"، ومشروعي "فرصة عمل" و"الدعم النفسي والاجتماعي للأسر"، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني لضمان الاستدامة.