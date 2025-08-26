كمال درويش: التوأم صفقة القرن.. مين زيزو اللي يتقارن بحسام وإبراهيم؟

أكد كمال درويش رئيس نادي الزمالك الأسبق، أن صفقة انتقال حسام وإبراهيم حسن إلى الزمالك من الأهلي هي صفقة القرن الحقيقية.

وقال درويش في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: التعاقد مع حسام وابراهيم حسن من الأهلي إلى الزمالك هذه صفقة القرن الحقيقية بشهادة الجميع.

وأضاف: مين زيزو عشان يتقارن بانتقال حسام وإبراهيم حسن إلى الزمالك، والتوأم كان لديهم قدرات خارقة.

وتابع: زيزو وقع للأهلي وادعى عدم توقيعه للأهلي وأخبر مسؤولي الزمالك بذلك، وطريقة رحيل زيزو كانت غير منظبطة.

وواصل: زيزو كان يتهرب من مسؤولي الزمالك، ويخبرهم بالاستمرار في وقت توقيعه للأهلي.