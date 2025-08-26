قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيزو ينتظر موقف الأهلي قبل الذهاب إلى اتحاد الكرة في شكوى الزمالك
هل ولد النبي في 12 ربيع الأول؟.. اعرف الجواب الصحيح
كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا
خلال 24 ساعة.. 100 شهيد نتيجة الغارات الإسرائيلية في غزة
وسط حالة من الحزن.. الدقهلية تودع القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي
بتروجيت في الصدارة.. تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري
النقل تواصل حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية بمخاطر السلوكيات السلبية في السكك الحديدية
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 26-8-2025
اسم الله الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب.. تعرف عليه
حبس 3 متهمين بصفع المواطنين دون سبب في شوارع القاهرة
هل يحصل المستأجر على تعويض بعد الإخلاء.. قانون الإيجار القديم يجيب
ترامب يعيد قبضة الفيدراليين على العاصمة.. إلغاء "كفالة الإفراج" في واشنطن يثير الجدل

أحمد العيسوي

في خطوة مثيرة للجدل، يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتوقيع أمر تنفيذي يهدف إلى إلغاء نظام الكفالة غير النقدية للمشتبه بهم المعتقلين في العاصمة واشنطن.

ويرى مراقبون أنها تأتي ضمن سلسلة تحركات لتوسيع النفوذ الفيدرالي في العاصمة، بينما يصفها البيت الأبيض بأنها محاولة لحماية الأمن وتعزيز النظام القضائي.

تفاصيل القرار التنفيذي
وبحسب تصريحات مسؤول بارز في البيت الأبيض، فإن الأمر التنفيذي قد يفرض قيودًا صارمة على التمويل الفيدرالي والموافقات الحكومية لمشاريع العاصمة، في حال لم تقم بإلغاء هذه السياسة المثيرة للجدل.

كما سيشمل القرار تعليمات لوكالات إنفاذ القانون بتحويل المشتبه بهم المعتقلين في واشنطن إلى الحراسة الفيدرالية، بدلًا من الاكتفاء بالجهات المحلية.

خلفية القرار والجدل القائم
يأتي هذا القرار بعد أسابيع قليلة من تحرك إدارة ترامب لتسليح ونشر قوات الحرس الوطني في شوارع العاصمة، في إطار حملة لمكافحة تصاعد معدلات الجريمة.

غير أن هذه الخطوة واجهت انتقادات واسعة من معارضين وصفوها بأنها "مبالغ فيها" وتنطوي على استغلال مفرط للسلطة الفيدرالية.

النقاد يشيرون إلى أن نظام الكفالة النقدية التقليدي يثقل كاهل الفقراء، حيث يبقى المتهمون من ذوي الدخل المحدود رهن الاحتجاز لفترات طويلة، في حين يتمكن الأثرياء من دفع الكفالة بسهولة والخروج من السجن.

ترامب يرد على الانتقادات
على الجانب الآخر، يصر ترامب على أن النظام الحالي "كارثي"، معتبرًا أنه تسبب في "مشكلات لم تشهدها البلاد من قبل". وفي تصريحات سابقة هذا الشهر، أشار إلى أن ما يحدث في العاصمة "درس" يجب أن تتعلم منه مدن أخرى مثل شيكاغو ونيويورك، ملمحًا إلى إمكانية تدخل في تلك المدن إذا لم تتخذ إجراءات مماثلة.

تداعيات محتملة
يخشى مراقبون أن يفتح هذا القرار الباب لمزيد من التدخل الفيدرالي في سياسات المدن الكبرى، خاصة مع تهديد ترامب الأخير بإرسال قوات إلى بالتيمور ومدن أخرى.

في المقابل، يرى مؤيدو القرار أنه خطوة ضرورية لإعادة الانضباط والحد من الجريمة التي تثير قلق سكان العاصمة.

بينما يستعد ترامب لتوقيع القرار، تتصاعد حدة الجدل بين مؤيدين يرون فيه حماية للأمن ومخالفين يعتبرونه مساسًا بحقوق الأفراد وتوسيعًا غير مسبوق للسلطة الفيدرالية. 

الأيام المقبلة وحدها ستكشف إن كان هذا القرار سيحقق أهدافه في ضبط الأمن، أم سيؤجج الانقسامات السياسية والاجتماعية في العاصمة الأمريكية.

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل (قصة كاملة)

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي عاطف كامل

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة قبل انطلاقها غدا

الصحة توضح حقيقة وقوع حادث مروري عنيف على طريق الإسكندرية الصحراوي

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

انفراجة في أزمة تكليف دفعة أسنان 2023.. ماذا قررت وزارة الصحة؟

وفاة الإعلامي الشهير عاطف كامل

بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل

المتهمة بقـ تل زوجها وأبنائه الـ 6: وضعت المبيد الحشري في الخبز كيدًا في الزوجة الأولي ولم أقصد قتـ لهم

المتهمة بقـ.تل زوجها وأبنائه الـ 6 بالمنيا: وضعت المبيد الحشري في الخبز كيدًا في ضرتي

هل يحق للرجل منع زوجته من صيام الفرض

الأزهر للفتوى: إذا منع الرجل زوجته من صيام الفريضة يتحمل الوزر

رفعت قضية طلاق على زوجى وعايشة معاه؟.. أمين الفتوى يجيب

ما حكم شراء سيارة بنظام التمويل البنكي؟.. أمين الإفتاء يجيب

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

بدون مكياج.. أول ظهور لأنغام بالساحل الشمالي بعد رحلتها العلاجية

بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل

كلمة السر فى وفاة أطفال المنيا.. حالة واحدة فقط يمكن فيها علاج الكلوروفينابير

حقيقة وظيفة سما المصري

ياسمين الخطيب ترد بشكل غير متوقع على عرض شغل سما المصري بـ50 ألف جنيه

جلسة تصوير عروسين داخل مسجد

قلبوا الدنيا.. جلسة تصوير عروسين داخل مسجد تثير الجدل والإفتاء تعلق

أحمد عبدالقادر

صدمة لجماهير المارد الأحمر.. الأهلي يفاجئ أحمد عبد القادر بقرار جديد بعد مكالمة رسمية

