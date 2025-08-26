ترامب يعيد قبضة الفيدراليين على العاصمة.. إلغاء "كفالة الإفراج" في واشنطن يثير الجدل

في خطوة مثيرة للجدل، يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتوقيع أمر تنفيذي يهدف إلى إلغاء نظام الكفالة غير النقدية للمشتبه بهم المعتقلين في العاصمة واشنطن.

ويرى مراقبون أنها تأتي ضمن سلسلة تحركات لتوسيع النفوذ الفيدرالي في العاصمة، بينما يصفها البيت الأبيض بأنها محاولة لحماية الأمن وتعزيز النظام القضائي.

تفاصيل القرار التنفيذي

وبحسب تصريحات مسؤول بارز في البيت الأبيض، فإن الأمر التنفيذي قد يفرض قيودًا صارمة على التمويل الفيدرالي والموافقات الحكومية لمشاريع العاصمة، في حال لم تقم بإلغاء هذه السياسة المثيرة للجدل.

كما سيشمل القرار تعليمات لوكالات إنفاذ القانون بتحويل المشتبه بهم المعتقلين في واشنطن إلى الحراسة الفيدرالية، بدلًا من الاكتفاء بالجهات المحلية.

خلفية القرار والجدل القائم

يأتي هذا القرار بعد أسابيع قليلة من تحرك إدارة ترامب لتسليح ونشر قوات الحرس الوطني في شوارع العاصمة، في إطار حملة لمكافحة تصاعد معدلات الجريمة.

غير أن هذه الخطوة واجهت انتقادات واسعة من معارضين وصفوها بأنها "مبالغ فيها" وتنطوي على استغلال مفرط للسلطة الفيدرالية.

النقاد يشيرون إلى أن نظام الكفالة النقدية التقليدي يثقل كاهل الفقراء، حيث يبقى المتهمون من ذوي الدخل المحدود رهن الاحتجاز لفترات طويلة، في حين يتمكن الأثرياء من دفع الكفالة بسهولة والخروج من السجن.

ترامب يرد على الانتقادات

على الجانب الآخر، يصر ترامب على أن النظام الحالي "كارثي"، معتبرًا أنه تسبب في "مشكلات لم تشهدها البلاد من قبل". وفي تصريحات سابقة هذا الشهر، أشار إلى أن ما يحدث في العاصمة "درس" يجب أن تتعلم منه مدن أخرى مثل شيكاغو ونيويورك، ملمحًا إلى إمكانية تدخل في تلك المدن إذا لم تتخذ إجراءات مماثلة.

تداعيات محتملة

يخشى مراقبون أن يفتح هذا القرار الباب لمزيد من التدخل الفيدرالي في سياسات المدن الكبرى، خاصة مع تهديد ترامب الأخير بإرسال قوات إلى بالتيمور ومدن أخرى.

في المقابل، يرى مؤيدو القرار أنه خطوة ضرورية لإعادة الانضباط والحد من الجريمة التي تثير قلق سكان العاصمة.

بينما يستعد ترامب لتوقيع القرار، تتصاعد حدة الجدل بين مؤيدين يرون فيه حماية للأمن ومخالفين يعتبرونه مساسًا بحقوق الأفراد وتوسيعًا غير مسبوق للسلطة الفيدرالية.

الأيام المقبلة وحدها ستكشف إن كان هذا القرار سيحقق أهدافه في ضبط الأمن، أم سيؤجج الانقسامات السياسية والاجتماعية في العاصمة الأمريكية.