مصادر طبية: 22 شهيدا في غارات للاحتلال على عدة مناطق بغزة منذ فجر اليوم

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن مصادر طبية، قالت إن هناك 22 شهيدا في غارات الاحتلال على مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر اليوم.

وانطلقت صباح اليوم "الثلاثاء"، من ساحة ميناء رفح البرى بالجانب المصرى إلى منفذ كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة، شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية الـ23 ضمن مبادرة "زاد العزة من مصر إلى غزة".

وصرح مصدر مسئول بميناء رفح البري بأن قافلة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة" الـ 23 تضم آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمدادات الغذائية ، والدقيق ، وألبان الأطفال ، والمستلزمات الطبية ، والأدوية العلاجية ، ومستلزمات العناية الشخصية .. إلى جانب أطنان من الوقود.

وحاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي كافة المنافذ التي تصل قطاع غزة منذ يوم 2 مارس الماضي، بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وعدم التوصل لاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار، واخترقت الهدنة بقصف جوي عنيف يوم 18 مارس الماضي، وأعادت التوغل بريا بمناطق متفرقة بقطاع غزة كانت قد انسحبت منها.

كما منعت سلطات الاحتلال دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود ومستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب على غزة؛ ورفضت إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

وفي مايو الماضي، أدخلت سلطات الاحتلال كميات محدودة من المساعدات لا تفي بالحد الأدنى من احتياجات سكان القطاع، وفق آلية نفذتها بالتعاون مع شركة أمنية أمريكية رغم رفض منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الأخرى ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(أونروا) لتلك الآلية لمخالفتها للآليات الدولية المستقرة بهذا الشأن.