القاهرة الإخبارية: العراق يطلق استراتيجية وطنية لحماية التنوع البيولوجي ومواجهة التصحر

قالت هبة التميمي، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من بغداد، إن الحكومة العراقية، أعلنت اليوم إطلاق استراتيجية وطنية شاملة للتنوع البيولوجي، في خطوة تهدف إلى حماية البيئة ومكافحة التصحر، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأوضحت أن وزارة البيئة العراقية فتحت صفحة جديدة في سجلها البيئي من خلال خطة استراتيجية تسعى لمواءمة الجهود المحلية مع الإطار العالمي "كونمينغ-مونتريال" الممتد حتى عام 2030، بهدف حماية الطبيعة والكائنات الحية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت التميمي خلال رسالة على الهواء، أن هذه الاستراتيجية لن تبقى حبرًا على ورق، بل ستُنفذ ميدانيًا بإشراف مباشر من وزارة البيئة وبمساندة خبراء دوليين لضمان تطبيقها بكفاءة، مشيرا إلى أن شارع أبو نواس الحيوي في قلب العاصمة بغداد يشهد تحركات رمزية تعكس بداية هذا التوجه البيئي الجديد، الذي يعد خطوة مهمة نحو التكيف مع التحديات البيئية العالمية وتداعيات تغيّر المناخ.

في سياق متصل، تطرقت التميمي إلى أزمة الكهرباء في العراق، خاصة مع تجاوز درجات الحرارة حاجز الـ50 مئوية هذا الصيف، موضحة أن الحكومة، بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عملت على إدخال بوارج تركية لتوليد الطاقة بقدرة تزيد عن 600 ميغاواط، عبر ميناء أم قصر.

وأشارت إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة أوسع لتوفير أكثر من 1500 ميغاواط، بالإضافة إلى مشاريع لتحلية المياه في البصرة، لتخفيف معاناة المواطنين في المحافظات الجنوبية، الذين يواجهون أزمات مزدوجة في الماء والكهرباء.