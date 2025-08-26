قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روسيا تدعو الاحتلال إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تدهور الوضع في قطاع غزة
مظاهرات صباحية في تل أبيب لإجبار نتنياهو على وقف الحرب وإعادة الأسرى
محدش بلغه بموعد وصولها.. 5 أدلة على استمرار خلاف أنغام مع والدها
العد التنازلي لصيف 2025.. نجم سهيل يعلن عن نهاية الفصل
خيانة للصحفيين بغزة.. تفاصيل إستقالة صحفية كندية من رويترز
توفيق عبد الحميد: شقتي مقفولة من 15 سنة ومع ذلك دفعت الفواتير واتغرمت 20 ألف جنيه
الأهلي يوضح موقفه من ريبيرو قبل مواجهة بيراميدز
أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025
مستقبل الطلاب بـ2500 جنيه.. موظفان في مدرسة بالوراق يبيعان أوراق إجابات الامتحانات
مأساة دلجا بالمنيا.. زوجة الأب وضعت السم في الخبز لإنهاء حياة زوجها وأبنائه
طليقة عاطف كامل الأولى: علاقتنا كلها ود واحترام.. ومات بسبب حكم لـ طليقته الثانية
مصادر تكشف الجدول الزمنى للترشح وإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب
القاهرة الإخبارية: العراق يطلق استراتيجية وطنية لحماية التنوع البيولوجي ومواجهة التصحر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

قالت هبة التميمي، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من بغداد، إن الحكومة العراقية، أعلنت اليوم إطلاق استراتيجية وطنية شاملة للتنوع البيولوجي، في خطوة تهدف إلى حماية البيئة ومكافحة التصحر، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأوضحت أن وزارة البيئة العراقية فتحت صفحة جديدة في سجلها البيئي من خلال خطة استراتيجية تسعى لمواءمة الجهود المحلية مع الإطار العالمي "كونمينغ-مونتريال" الممتد حتى عام 2030، بهدف حماية الطبيعة والكائنات الحية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت التميمي خلال رسالة على الهواء، أن هذه الاستراتيجية لن تبقى حبرًا على ورق، بل ستُنفذ ميدانيًا بإشراف مباشر من وزارة البيئة وبمساندة خبراء دوليين لضمان تطبيقها بكفاءة، مشيرا إلى أن شارع أبو نواس الحيوي في قلب العاصمة بغداد يشهد تحركات رمزية تعكس بداية هذا التوجه البيئي الجديد، الذي يعد خطوة مهمة نحو التكيف مع التحديات البيئية العالمية وتداعيات تغيّر المناخ.

في سياق متصل، تطرقت التميمي إلى أزمة الكهرباء في العراق، خاصة مع تجاوز درجات الحرارة حاجز الـ50 مئوية هذا الصيف، موضحة أن الحكومة، بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عملت على إدخال بوارج تركية لتوليد الطاقة بقدرة تزيد عن 600 ميغاواط، عبر ميناء أم قصر.

وأشارت إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة أوسع لتوفير أكثر من 1500 ميغاواط، بالإضافة إلى مشاريع لتحلية المياه في البصرة، لتخفيف معاناة المواطنين في المحافظات الجنوبية، الذين يواجهون أزمات مزدوجة في الماء والكهرباء.

بغداد الحكومة العراقية حماية البيئة مكافحة التصحر

