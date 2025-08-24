جهاز شئون البيئة: الأكياس البلاستيكية تشكل مخاطر جسيمة على البيئة

أكد الدكتور علي أبو سنة، رئيس الجهاز التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، أن هناك خطة وطنية تهدف إلى خفض استهلاك الفرد من الأكياس البلاستيكية من 500 كيس سنويًا إلى 50 كيسًا فقط بحلول 2030، من خلال توفير بدائل صديقة للبيئة مثل الأكياس الورقية أو الأكياس الهجينة بين البلاستيك والقماش.

قال علي أبو سنة، خلال لقاء له لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن الملف البيئي لم يعد قضية منفصلة، بل أصبح ملفًا عالميًا يتصدر أجندات الدول، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دفع بقوة خلال السنوات العشر الماضية لإدراج قضايا البيئة ضمن أولويات الدولة المصرية.

تابع رئيس الجهاز التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، أن حملة "قللها" جاءت تنفيذًا لتكليف رئاسي بوضع خطة وطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، لافتًا إلى أن مصر تستهلك سنويًا نحو 15 مليار كيس بلاستيكي، بمعدل يتراوح بين 500 إلى 550 كيسًا للفرد، وهو من أعلى المعدلات عالميًا.

أشار إلى أن هذه الأكياس تُشكّل مخاطر بيئية جسيمة، إذ تصل إلى المجاري المائية وتؤدي إلى نفوق بعض الكائنات البحرية عند ابتلاعها، فضلًا عن أن حرقها في الأماكن المفتوحة يسبب تلوثًا خطيرًا.