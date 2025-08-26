قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا تدعو الاحتلال إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تدهور الوضع في قطاع غزة
مظاهرات صباحية في تل أبيب لإجبار نتنياهو على وقف الحرب وإعادة الأسرى
محدش بلغه بموعد وصولها.. 5 أدلة على استمرار خلاف أنغام مع والدها
العد التنازلي لصيف 2025.. نجم سهيل يعلن عن نهاية الفصل
خيانة للصحفيين بغزة.. تفاصيل إستقالة صحفية كندية من رويترز
توفيق عبد الحميد: شقتي مقفولة من 15 سنة ومع ذلك دفعت الفواتير واتغرمت 20 ألف جنيه
الأهلي يوضح موقفه من ريبيرو قبل مواجهة بيراميدز
أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025
مستقبل الطلاب بـ2500 جنيه.. موظفان في مدرسة بالوراق يبيعان أوراق إجابات الامتحانات
مأساة دلجا بالمنيا.. زوجة الأب وضعت السم في الخبز لإنهاء حياة زوجها وأبنائه
طليقة عاطف كامل الأولى: علاقتنا كلها ود واحترام.. ومات بسبب حكم لـ طليقته الثانية
مصادر تكشف الجدول الزمنى للترشح وإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: من يخسر في مباراة الأهلي وبيراميدز سيكون خارج المنافسة على الدوري

الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير
إسلام مقلد

أثار الإعلامي أحمد شوبير جدلاً واسعاً بعد تصريحاته الأخيرة حول وضع النادي الأهلي، عقب التعادل الجديد مع غزل المحلة في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، وهو التعادل الذي أعاد القلق إلى جماهير القلعة الحمراء، وزاد الضغوط على المدرب البرتغالي خوسيه ريبيرو.

أزمة الظهير الأيسر بعد رحيل معلول

شوبير أكد أن الأهلي ما زال يعاني من أزمة حقيقية في مركز الظهير الأيسر منذ رحيل النجم التونسي علي معلول، موضحاً أن الفريق لا يمتلك سوى محمد شكري، الذي يعاني من إصابات متكررة.

وأوضح أن المدرب اضطر للاعتماد على كريم فؤاد في هذا المركز، على الرغم من كونه لاعباً أساسياً في الجبهة اليمنى، وهو ما خلق ثغرة واضحة في أداء الفريق.

التعاقدات والصفقات الفاشلة

وقال شوبير إن الأهلي حاول سد هذه الفجوة بالتعاقد مع المغربي يحيى عطية الله على سبيل الإعارة، لكن تراجع مستواه وعودته إلى ناديه سوتشي الروسي أعادا الأزمة من جديد.

وأضاف أن الفريق كان قريباً من التعاقد مع جمال الشماخ لكن الصفقة لم تتم في اللحظات الأخيرة، ليبقى المركز دون بديل قوي.

أداء اللاعبين والفرص الضائعة

وعن المستوى الفردي للاعبين، أوضح شوبير أن أليو ديانج يعد الإضافة الأبرز بعد عودته من الإصابة، بينما لم يقدم نيتس جراديشار الأداء المتوقع منه.

كما انتقد عدم ظهور أشرف بن شرقي بالمستوى المعروف عنه، وكذلك أحمد سيد زيزو الذي افتقد الفاعلية الهجومية.

وأشار إلى أن الأهلي أضاع عدداً كبيراً من الفرص أمام مرمى غزل المحلة، حيث ارتطمت تسديدات محمود حسن تريزيجيه وأشرف داري بالعارضة، بجانب تألق الحارس عامر عامر الذي أنقذ فريقه من أهداف محققة.

موقف الأهلي في جدول الدوري

وشدد شوبير على أن التعادل الثاني للأهلي هذا الموسم بعد التعادل مع مودرن سبورت والفوز الصعب على فاركو، جعل موقف الفريق أكثر تعقيداً في جدول الدوري، خصوصاً أن الجماهير باتت غاضبة وتطالب برحيل المدرب خوسيه ريبيرو.

مواجهة بيراميدز.. منعطف حاسم

واعتبر شوبير أن المباراة المقبلة أمام بيراميدز ستكون بمثابة نقطة تحول حاسمة في مشوار الأهلي هذا الموسم، قائلاً: "من يخسر في مباراة الأهلي وبيراميدز سيخرج مبكراً من دائرة المنافسة على الدوري، خاصة أن بيراميدز فقد سبع نقاط حتى الآن".

وأضاف أن الفوز سيعيد الثقة للأهلي ويهدئ من غضب الجماهير، بينما الخسارة قد تفجر أزمة عنيفة داخل الفريق.

غياب الدعم عن ريبيرو

واختتم شوبير تصريحاته بانتقاد موقف بعض المقربين من إدارة الأهلي، معتبراً أنهم تركوا المدرب البرتغالي في مواجهة الجماهير وحده، على عكس ما حدث مع مدربين سابقين مثل بيتسو موسيماني ومارسيل كولر، مؤكداً أن هناك أسراراً كثيرة ستتكشف لاحقاً حول ما يحدث داخل القلعة الحمراء.

أحمد شوبير الإعلامي أحمد شوبير شوبير النادي الأهلي الأهلي غزل المحلة الدوري المصري الممتاز بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاطف كامل

بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل

اطفال المنيا

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

أنغام

من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية

الشيخ محمد رضا الطنطاوي

وسط حالة من الحزن.. الدقهلية تودع القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025

ترشيحاتنا

كيفيه استخراج شهادة ميلاد

وأنت واقف.. كيفية استخراج شهادة ميلاد للتقديم بالمدارس والجامعات

وزارة الصحة

الصحة: 110 آلاف زيارة للمنصة الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان منذ إطلاقها

المصريون داخل الجمهورية يختارون شيوخهم بجولة الإعادة فى 5 محافظات.. غدًا

المصريون داخل الجمهورية يختارون شيوخهم بجولة الإعادة فى 5 محافظات.. غدًا

بالصور

مرور ميداني لزراعة الشرقية للنهوض بالمحاصيل الصيفية بمركزي ديرب نجم والإبراهيمية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

سلطات وشوربة ومقبلات باردة.. دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف

سلطات شوربات ومقبلات باردة.. دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف
سلطات شوربات ومقبلات باردة.. دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف
سلطات شوربات ومقبلات باردة.. دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف

شيفروليه تتوقف عن إنتاج أشهر سياراتها بسبب خطر احتراقها فجأة

شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت

زوجة الأب والعيش المسموم.. القصة الكاملة لمجـ.ـزرة عائلية في المنيا راح ضحيتها 6 أطفال ووالدهم| خبراء السموم يكشفون سر تأثيره ومحاولة الإنقاذ

وفاة أطفال المنيا وأبيهم على يد مرات الأب
وفاة أطفال المنيا وأبيهم على يد مرات الأب
وفاة أطفال المنيا وأبيهم على يد مرات الأب

فيديو

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد