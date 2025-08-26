شوبير: من يخسر في مباراة الأهلي وبيراميدز سيكون خارج المنافسة على الدوري

أثار الإعلامي أحمد شوبير جدلاً واسعاً بعد تصريحاته الأخيرة حول وضع النادي الأهلي، عقب التعادل الجديد مع غزل المحلة في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، وهو التعادل الذي أعاد القلق إلى جماهير القلعة الحمراء، وزاد الضغوط على المدرب البرتغالي خوسيه ريبيرو.

أزمة الظهير الأيسر بعد رحيل معلول

شوبير أكد أن الأهلي ما زال يعاني من أزمة حقيقية في مركز الظهير الأيسر منذ رحيل النجم التونسي علي معلول، موضحاً أن الفريق لا يمتلك سوى محمد شكري، الذي يعاني من إصابات متكررة.

وأوضح أن المدرب اضطر للاعتماد على كريم فؤاد في هذا المركز، على الرغم من كونه لاعباً أساسياً في الجبهة اليمنى، وهو ما خلق ثغرة واضحة في أداء الفريق.

التعاقدات والصفقات الفاشلة

وقال شوبير إن الأهلي حاول سد هذه الفجوة بالتعاقد مع المغربي يحيى عطية الله على سبيل الإعارة، لكن تراجع مستواه وعودته إلى ناديه سوتشي الروسي أعادا الأزمة من جديد.

وأضاف أن الفريق كان قريباً من التعاقد مع جمال الشماخ لكن الصفقة لم تتم في اللحظات الأخيرة، ليبقى المركز دون بديل قوي.

أداء اللاعبين والفرص الضائعة

وعن المستوى الفردي للاعبين، أوضح شوبير أن أليو ديانج يعد الإضافة الأبرز بعد عودته من الإصابة، بينما لم يقدم نيتس جراديشار الأداء المتوقع منه.

كما انتقد عدم ظهور أشرف بن شرقي بالمستوى المعروف عنه، وكذلك أحمد سيد زيزو الذي افتقد الفاعلية الهجومية.

وأشار إلى أن الأهلي أضاع عدداً كبيراً من الفرص أمام مرمى غزل المحلة، حيث ارتطمت تسديدات محمود حسن تريزيجيه وأشرف داري بالعارضة، بجانب تألق الحارس عامر عامر الذي أنقذ فريقه من أهداف محققة.

موقف الأهلي في جدول الدوري

وشدد شوبير على أن التعادل الثاني للأهلي هذا الموسم بعد التعادل مع مودرن سبورت والفوز الصعب على فاركو، جعل موقف الفريق أكثر تعقيداً في جدول الدوري، خصوصاً أن الجماهير باتت غاضبة وتطالب برحيل المدرب خوسيه ريبيرو.

مواجهة بيراميدز.. منعطف حاسم

واعتبر شوبير أن المباراة المقبلة أمام بيراميدز ستكون بمثابة نقطة تحول حاسمة في مشوار الأهلي هذا الموسم، قائلاً: "من يخسر في مباراة الأهلي وبيراميدز سيخرج مبكراً من دائرة المنافسة على الدوري، خاصة أن بيراميدز فقد سبع نقاط حتى الآن".

وأضاف أن الفوز سيعيد الثقة للأهلي ويهدئ من غضب الجماهير، بينما الخسارة قد تفجر أزمة عنيفة داخل الفريق.

غياب الدعم عن ريبيرو

واختتم شوبير تصريحاته بانتقاد موقف بعض المقربين من إدارة الأهلي، معتبراً أنهم تركوا المدرب البرتغالي في مواجهة الجماهير وحده، على عكس ما حدث مع مدربين سابقين مثل بيتسو موسيماني ومارسيل كولر، مؤكداً أن هناك أسراراً كثيرة ستتكشف لاحقاً حول ما يحدث داخل القلعة الحمراء.