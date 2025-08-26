بعد غلق الشواطئ.. محافظة الإسكندرونة توضح معنى ألوان الرايات التحذيرية على البحر

أعلنت محافظة الإسكندرية إغلاق شواطئ الإسكندرية اليوم لحين تحسن الأحوال الجومائية حرصًا على سلامة المواطنين.

واصدرت المحافظة توجيهات مستمرة للالتزام بضوابط السلامة العامة على شواطئ الإسكندرية، لحماية أرواح المواطنين وفي مقدمتها:

التزم بالرايات التحذيرية (الأحمر = ممنوع النزول / الأصفر = حذر شديد / الأخضر = آمن).

استمع لتعليمات المنقذين ولا تتجاهل النداءات أو التحذيرات

راقب حالة الطقس والأمواج قبل النزول.

تجنب نزول البحر بعد الساعة السابعة ليلًا أو في أوقات حظر النزول.

احرص على عدم ترك الأطفال وحدهم قرب المياه حتى لو كان البحر هادئًا

تجنب السباحة وانت في حالة إجهاد.

ابتعد عن المناطق العميقة أو غير المخصصة للسباحة.

تجنب القفز في المياه من أماكن مرتفعة أو صخور.

استخدم وسائل الطفو للأطفال أو لغير المتمكنين من السباحة.

اترك مهمة الإنقاذ للمنقذين.. لا تتدخل حفاظًا على حياتك.