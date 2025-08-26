اجتماع تنسيقي بالمنوفية لبحث آليات مراجعة اعتبارات الأمن والسلامة على الطرق

عقد اليوم محمد موسى نائب محافظ المنوفية اجتماعًا موسعًا بحضور المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد للمحافظة ، ممثلي هيئات الطرق والكباري والمجتمعات العمرانية ، وعدد من الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة الآليات التنفيذية لتفعيل القرار، وتحديد مهام اللجان الميدانية، وآليات التنسيق بين الجهات المختلفة لإعداد تقارير عن الحالة الفنية للطرق بنطاق المحافظة تتضمن مراجعة كاملة لاعتبارات الأمن والسلامة ( توافر الإنارة ، العلامات الارشادية ، الحواجز ، طبقة الأسفلت ) ، دراسة محددات السرعة للنقل الثقيل والميكروباص بالتنسيق مع الجهات الفنية ، التأكيد على ملائمة تحمل الاوزان المقررة على الطرق بما يتناسب مع طبيعة الطريق.

ووجه محافظ المنوفية بتقديم كافة أوجه الدعم لعمل اللجان المشكلة وتذليل العقبات وإعداد تقارير شاملة بتوصيف وتحديد حالة الطرق بنطاق المحافظة والتنسيق التام بين الجهات المعنية بما يضمن تحسين البنية التحتية للطرق وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة للمواطنين.