جامعة كفر الشيخ تحصد المركز الأول في مهرجان "طرب الأول"

شاركت إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، في فعاليات مهرجان "طرب الأول" للموسيقى والغناء لمنتخبات الجامعات والمعاهد المصرية لغير المتخصصين، والذي أُقيم بجامعة السويس، بتنظيم من قطاع الأنشطة الطلابية ومعهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وجاءت مشاركة الجامعة تحت رعاية الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، وبإشراف الأستاذ الدكتور رشدي شوقي العدوي، عميد كلية الزراعة ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

وقد أحرزت جامعة كفر الشيخ إنجازًا مميزًا بفوز الطالب عبد المطلب السيد متولي بالمركز الأول في مسابقة الغناء الفردي على مستوى الجامعات المصرية، تحت إشراف إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

وأكد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، أن هذا الفوز يجسد تميز طلاب الجامعة وقدرتهم على المنافسة والإبداع في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بالأنشطة الطلابية باعتبارها جزءًا أصيلًا من بناء شخصية الطالب، إلى جانب التفوق الأكاديمي والعلمي.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المشاركة في مثل هذه الفعاليات تمثل فرصة حقيقية لإبراز المواهب الشبابية ودعمها بما يحقق رؤية الدولة في رعاية المبدعين والموهوبين.

وهنأ رئيس جامعة كفر الشيخ، الطالب عبد المطلب السيد متولي على تفوقه وتميزه، معربًا عن اعتزازه بما حققه من إنجاز يرفع اسم جامعة كفر الشيخ في المحافل الطلابية على مستوى الجمهورية، وموجهًا الشكر للقائمين على رعاية الأنشطة الطلابية بالجامعة على جهودهم المثمرة.