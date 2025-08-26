قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليابان تطرد ممثلي "البوليساريو" وتمنعهم من أي نشاط سياسي خارج إطار مؤتمر "تيكاد"
ادعوا له بالرحمة .. وفاة هاني المهدي المخرج بقنوات صدى البلد
الزناتي يعلن عن 3 رحلات عمرة للمعلمين المتميزين بالإسماعيلية
هل صيام يوم المولد النبوي بدعة؟.. الإفتاء تجيب
سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة
الخارجية تتحرك دبلوماسيًا.. والسفارة في لندن تعيّن محامياً لمتابعة قضية المواطن أحمد عبدالقادر
المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة
شيخ الأزهر يوافق على صرف مكافأة 1200 جنيه للعاملين بالمناطق الأزهرية
مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه
مدبولي يتابع مشروعات الإسكان الجديدة ويستعرض مبادرة بيتك في مصر للمصريين بالخارج
وزير الخارجية يبحث مع بريطانيا غزة والشراكة الاستراتيجية وقضية المواطن أحمد عبدالقادر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

جامعة كفر الشيخ تحصد المركز الأول في مهرجان "طرب الأول"

جامعة كفر الشيخ
محمود زيدان

شاركت إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، في فعاليات مهرجان "طرب الأول" للموسيقى والغناء لمنتخبات الجامعات والمعاهد المصرية لغير المتخصصين، والذي أُقيم بجامعة السويس، بتنظيم من قطاع الأنشطة الطلابية ومعهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 وجاءت مشاركة الجامعة تحت رعاية الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، وبإشراف الأستاذ الدكتور رشدي شوقي العدوي، عميد كلية الزراعة ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

وقد أحرزت جامعة كفر الشيخ إنجازًا مميزًا بفوز الطالب عبد المطلب السيد متولي بالمركز الأول في مسابقة الغناء الفردي على مستوى الجامعات المصرية، تحت إشراف إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

وأكد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، أن هذا الفوز يجسد تميز طلاب الجامعة وقدرتهم على المنافسة والإبداع في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بالأنشطة الطلابية باعتبارها جزءًا أصيلًا من بناء شخصية الطالب، إلى جانب التفوق الأكاديمي والعلمي.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المشاركة في مثل هذه الفعاليات تمثل فرصة حقيقية لإبراز المواهب الشبابية ودعمها بما يحقق رؤية الدولة في رعاية المبدعين والموهوبين.

وهنأ رئيس جامعة كفر الشيخ، الطالب عبد المطلب السيد متولي على تفوقه وتميزه، معربًا عن اعتزازه بما حققه من إنجاز يرفع اسم جامعة كفر الشيخ في المحافل الطلابية على مستوى الجمهورية، وموجهًا الشكر للقائمين على رعاية الأنشطة الطلابية بالجامعة على جهودهم المثمرة.

جامعة كفر الشيخ جامعات أخبار كفر الشيخ أخبار جامعة كفر الشيخ المركز الأول

