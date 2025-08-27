قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحسم قبل نهاية 2025.. اجتماع طارئ برئاسة ترامب حول مستقبل غزة اليوم
مصر مش بتسيب ولادها.. الإفراج عن أحمد عبد القادر ميدو في لندن
دمشق تحت النار.. استشهاد 5 عناصر من الجيش السوري في قصف إسرائيلي
ألقى قميصه في وجه المدرب| تفاصيل صدام «فيريرا» مع سيف الجزيري بالزمالك
هل صام النبي يوم مولده ؟.. الإفتاء توضح
ملك أحمد زاهر تكشف كواليس وأسرار مشاركتها في مسلسل أزمة ثقة |فيديو
الهلال السعودي يستهدف صفقة إيطالية بـ 35 مليون يورو |تفاصيل
سامح حسين يتعرّض لوعكة صحية .. تفاصيل
عائلة أمريكية ترفع دعوى قضائية تتهم «شات جي بي تي» بالمسئولية عن انتحــ،،ــار نجلهم
اعترافات مُثيرة.. علياء قمرون تروي كواليس شهرتها وأرباحها من التيك توك
مترو الأنفاق يعلن عن وظائف جديدة .. رابط التقديم
جنوب لبنان يشتعل مُجددًا.. إسرائيل تتوغل وتوسّع مواقعها العسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عماد الدين حسين: الضغط الأكبر على نتنياهو يأتي من المؤسسة العسكرية

الكاتب الصحفي عماد الدين حسين،
الكاتب الصحفي عماد الدين حسين،
محمود محسن

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إنه يصعب التنبؤ بكيفية تفكير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ظل الضغوط المتزايدة على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى أن نتنياهو، رغم تطرفه، هو سياسي من الطراز الرفيع ويمتلك قدرة فائقة على المراوغة والمناورة.

وخلال حديثه لبرنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال،  أشار حسين أن الضغط الأكبر على نتنياهو في الوقت الحالي ليس من الفلسطينيين أو الرأي العام الدولي والعربي، بل من المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، قائلاً: "المؤسسة العسكرية ترى أن الفرصة قد تكون ناضجة الآن للتوصل إلى تسوية سياسية تكرس نتائج الحرب وتتيح لإسرائيل تحقيق مكاسب سياسية".

وأشار حسين إلى أن التوترات داخل الحكومة الإسرائيلية تتصاعد، خاصة بعد تعيين إيال زامير، رئيسًا للأركان بديلًا عن هرتسي هاليفي، وبعد إقالة وزير الدفاع السابق يوآف جالانت، موضحًا أن زامير كان يعتقد أن الوضع الميداني قد يكون أسهل مما هو عليه في الواقع، مما دفعه إلى الخلاف مع متطرفي الحكومة الذين يضغطون لمواصلة الحرب.

وفيما يتعلق بتصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي، أشار حسين إلى أن تعبيره عن عدم الرغبة في التصعيد العسكري قد يعكس القلق من فقدان السيطرة على الوضع الميداني، قائلاً: "من الممكن أن يكون هنالك تخوف كبير من أن تؤدي العمليات العسكرية إلى إعدام ميداني للجنود الإسرائيليين".

عماد الدين حسين رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الرأي العام الحكومة الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمين

القبض على 3 سيدات وشخصين يمارسون الرذيلة في ناد صحى بالشيخ زايد

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة

حديقة الحيوان

هل تم قتل الأسود بحديقة الحيوان بالجيزة؟.. بيان رسمى يكشف الحقائق

تنسيق الجامعات 2025

51.9 % للتربية 60.4% للحقوق و64.3% فني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

الطبيب صاحب الواقعة

من غرفة العمليات إلى «التريند».. طبيب نسا وتوليد يثير أزمة أخلاقية والنقابة تتحرك

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة

تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري بشأن بيانات العملاء

تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري بشأن بيانات العملاء

طفلة الشيبسي

بـ 60 ثانية وكيس شيبسي | طفلة تجتاح السوشيال ميديا لسبب مذهل

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى: تواطؤ غربي مع تنظيم الإخوان الإرهابي المجرم اللي بيهاجم مصر.. السفير حسام زكي: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وصلت إلى وضع «عبثي للغاية»

صورة أرشيفية

تحذيرات من تقلبات جوية وأمطار صيفية مفاجئة.. والأرصاد تجيب عن نهاية الاضطراب

وزير العمل المهندس محمد جبران

وزير العمل محمد جبران: طارق عامل المزلقان نموذج للتفاني والإخلاص ويستحق التكريم على أعلى مستوى

بالصور

برج الميزان حظ اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025 | تجنب اتخاذ قرارات حاسمة

برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025

برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025: تغيرات مهمة

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025

برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025: تحقيق إنجازات عملية

برج الجوزاء وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
برج الجوزاء وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
برج الجوزاء وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025

برج الجدي حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025 : موعد مع طاقة فلكية

برج الجدي وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
برج الجدي وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
برج الجدي وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025

فيديو

السر وراء شهرة علياء قمرون

اعترافات مُثيرة.. علياء قمرون تروي كواليس شهرتها وأرباحها من التيك توك

نوال الزغبي

إنت مين .. نوال الزغبي تطرح أحدث أغانيها ضمن ألبوم «يا مشاعر»

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد