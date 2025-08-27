عماد الدين حسين: الضغط الأكبر على نتنياهو يأتي من المؤسسة العسكرية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إنه يصعب التنبؤ بكيفية تفكير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ظل الضغوط المتزايدة على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى أن نتنياهو، رغم تطرفه، هو سياسي من الطراز الرفيع ويمتلك قدرة فائقة على المراوغة والمناورة.

وخلال حديثه لبرنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أشار حسين أن الضغط الأكبر على نتنياهو في الوقت الحالي ليس من الفلسطينيين أو الرأي العام الدولي والعربي، بل من المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، قائلاً: "المؤسسة العسكرية ترى أن الفرصة قد تكون ناضجة الآن للتوصل إلى تسوية سياسية تكرس نتائج الحرب وتتيح لإسرائيل تحقيق مكاسب سياسية".

وأشار حسين إلى أن التوترات داخل الحكومة الإسرائيلية تتصاعد، خاصة بعد تعيين إيال زامير، رئيسًا للأركان بديلًا عن هرتسي هاليفي، وبعد إقالة وزير الدفاع السابق يوآف جالانت، موضحًا أن زامير كان يعتقد أن الوضع الميداني قد يكون أسهل مما هو عليه في الواقع، مما دفعه إلى الخلاف مع متطرفي الحكومة الذين يضغطون لمواصلة الحرب.

وفيما يتعلق بتصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي، أشار حسين إلى أن تعبيره عن عدم الرغبة في التصعيد العسكري قد يعكس القلق من فقدان السيطرة على الوضع الميداني، قائلاً: "من الممكن أن يكون هنالك تخوف كبير من أن تؤدي العمليات العسكرية إلى إعدام ميداني للجنود الإسرائيليين".