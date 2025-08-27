قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العدالة تحسم القضية.. السجن المُشدّد لعصابة التزوير والنصب بمنطقة المعصرة |تفاصيل
الإيجار القديم بنظام جديد | حد أدنى 250 جنيهًا وتقييم المناطق يُحدّد القيم النهائية
رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا
رضا عبد العال: صفقات الأهلي «مقلب كبير»
فوضى العيادات غير المُرخصة .. بين مُعاناة الأطباء المُرخصين وتهديد حياة المرضى
بسبب النفط الروسي.. ترامب يضرب اقتصاد الهند برسوم جمركية 50%
انقسام داخل الأهلي حول مستقبل ريبيرو قبل مباراة بيراميدز
وزير الخارجية يتلقى اتصالاً من نظيره الألماني لبحث تطورات غزة والملف النووي الإيراني
هل الصلاة وقت الشروق حرام؟.. مكروه ونهى عنه النبي عدا 6 ركعات
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الدنماركي تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطورات غزة
قانون جديد ينظّم ملكية الدولة في الشركات| قواعد موحدة وإعفاءات للمشروعات الاستراتيجية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

د. منال إمام تكتب: المحنة والباعث وبناء الأمم.. رؤية لتطوير التعليم في مصر

د. منال إمام
د. منال إمام
د. منال امام

إن الإنسان ابن تجربته، كما أن الأمم وليدة ميراثها من المحن والنجاحات، من انكساراتها وانتصاراتها. فكل تجربة إنسانية تُسهم في تشكيل الوعي والوجدان، سواء على مستوى الفرد أو المجتمع. ومن هنا فإن تقدم الأمم لا يكون فقط بالنظر إلى الماضي كذكريات، بل باستثماره كدروس تنير الطريق نحو مستقبل أفضل.
نظرة على مسيرة التعليم في مصر: من خلال مطالعة تاريخ الفكر التربوي في مصر منذ أواخر القرن الثامن عشر وحتى اليوم، نجد أن التعليم المصري مر بمراحل متباينة من حيث الجودة والتوجهات. شهدت تلك المسيرة محاولات جادة للإصلاح، كما عرفت فترات من التراجع والتخبط.
ومن الملاحظ أن كثيرًا من رواد التربية والفكر في مصر أدركوا مبكرًا خطورة الانقياد للنماذج الغربية في التعليم، دون مراعاة لخصوصية المجتمع المصري بثقافته وتاريخه وقيمه. وقد قدم هؤلاء الرواد تحليلات نقدية واقعية، واقترحوا بدائل جادة، كان من الممكن أن تضع مصر في مصاف الدول المتقدمة لو أُخذت على محمل الجد.
طه حسين... وصرخة من الماضي: ومن أهم هذه الأمثلة محاولات الدكتور طه حسين، الذي كتب عام 1937 كتابه الشهير مستقبل الثقافة في مصر، كان تحليله دقيقًا وجريئًا، قدم فيه رؤيته للتعليم المجاني والشامل كأساس لبناء مجتمع قوي. ورغم مرور أكثر من 80 عامًا على هذا الكتاب، إلا أن كثيرًا من أفكاره لا تزال صالحة ومُلهمة حتى اليوم، لكن للأسف لم تجد تلك الرؤى استجابة حقيقية من أصحاب القرار.
المحن وبناء الأمم: من سنن الله في الكون أن المحن ليست نهاية، بل قد تكون بداية جديدة. فعندما يريد الله خلق أمة جديدة، فإنه غالبًا ما يبتليها بمحنة عظيمة، تكون حافزًا لإعادة البناء من جديد. والتاريخ الحديث يشهد بذلك. فألمانيا واليابان، مثلًا، خرجتا من الحرب العالمية الثانية مدمَّرتين تمامًا، اقتصادًا وبنيةً وإنسانًا. ولكن شعبيهما لم يستسلما، بل تحوّل الألم إلى باعثٍ للنهوض، وبُنِيت الدولتان على أسس جديدة حتى أصبحتا من أقوى دول العالم علميًا واقتصاديًا.
التعليم... مفتاح النهضة المصرية: بناءً على تلك القراءة التاريخية، فإن إصلاح التعليم في مصر لا بد أن يُنظر إليه على أنه مشروع وطني شامل، وليس مجرد إجراءات إدارية أو تعديل مناهج. فالإصلاح الحقيقي يحتاج إلى:
•    رؤية واضحة تنطلق من فهم عميق لهويتنا واحتياجات مجتمعنا.
•    إرادة سياسية ومجتمعية تجعل من التعليم أولوية قصوى.
•    استثمار فعلي في المعلم، والمنهج، والبنية التحتية.
•    ثقافة داعمة تشجع على البحث والابتكار والعمل الجماعي.
•    مشاركة مؤسسات الدولة، خاصة الجامعات ومراكز البحوث، في وضع خطط استراتيجية مبنية على دراسات علمية دقيقة.
المقترح العام للتطوير: إن التصور المقترح لتطوير التعليم في مصر ينبع من عدة محاور أساسية:
1.    الهوية الثقافية: يجب أن تعكس المناهج الدراسية الشخصية المصرية بقيمها وتاريخها، دون عزلها عن التقدم العلمي الحديث.
2.    العدالة التعليمية: ضمان وصول التعليم الجيد لكل فئات المجتمع، دون تمييز طبقي أو جغرافي.
3.    إعداد المعلمين: ليس فقط على مستوى المادة العلمية، بل أيضًا على طرق التفكير النقدي والتربوي، والتفاعل الإنساني مع الطلاب.
4.    النظرة التطبيقية: للبحوث التربوية التي تتناول المشكلات التعليمية والاستفادة منها
5.    تحديث المناهج: بما يتناسب مع متطلبات المستقبل، وليس مجرد حشو معرفي بلا فائدة عملية.
6.    الربط بسوق العمل: بحيث تكون المدرسة والجامعة جزءًا من منظومة التنمية الاقتصادية، لا مجرد مؤسسات نظرية. ورغم التحديات التي نواجهها اليوم في التعليم، فإن الأمل لا يزال قائمًا. لدينا إرث تربوي وفكري يمكن البناء عليه، ولدينا تجارب دولية نستلهم منها، ولكن علينا أولًا أن نعي أن التعليم ليس رفاهية، بل هو وسيلتنا الوحيدة للنجاة والنهضة. وإذا كانت المحن تصنع الأمم، فإن اللحظة الحالية في مصر قد تكون هي المحنة التي تحتاج إلى باعث حقيقي... فهل نغتنم الفرصة؟

مسيرة التعليم في مصر التعليم التعليم في مصر التعليم المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطبيب صاحب الواقعة

من غرفة العمليات إلى «التريند».. طبيب نسا وتوليد يثير أزمة أخلاقية والنقابة تتحرك

حديقة الحيوان

هل تم قتل الأسود بحديقة الحيوان بالجيزة؟.. بيان رسمى يكشف الحقائق

مشغولات ذهبية

400 جنيه .. تحرك أسعار الذهب في مصر

الدولار

عقب صعوده.. سعر الدولار الآن في البنوك

أحمد موسى

قاعد قدام التليفون لغاية 6 الصبح.. أحمد موسى ينفعل على الهواء لهذا السبب

إسعاف

تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط .. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

دواجن بيضاء

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

ترشيحاتنا

الإفتاء

ما حكم من لا يقدر على دفع كفارة الحلف؟.. أمين الإفتاء يجيب

أمين (البحوث الإسلامية)

أمين البحوث الإسلامية: رحمة النبي وسعت الإنسان والحيوان و الجماد

الشبشب المقلوب يجلب الفقر

هل الشبشب المقلوب يجلب الفقر؟.. انتبه لـ 5 حقائق تحميك من الشرك

بالصور

لا تضعيه بجانب البطاطس.. الطريقة الصحيحة لتخزين البصل لتجنّب العفن والروائح الكريهة

لا تفسد البصل بخطأ بسيط .. الطريقة الصحيحة لتخزينه وتجنّب العفن والروائح الكريهة
لا تفسد البصل بخطأ بسيط .. الطريقة الصحيحة لتخزينه وتجنّب العفن والروائح الكريهة
لا تفسد البصل بخطأ بسيط .. الطريقة الصحيحة لتخزينه وتجنّب العفن والروائح الكريهة

كوكتيل الكورتيزول مشروب التيك توك الطبيعي.. يقلل التوتر ويحسن النوم

مشروب الكورتيزول
مشروب الكورتيزول
مشروب الكورتيزول

ماذا يحدث عند شرب البابونج؟.. فوائد صحية مذهلة

ما هي فوائد البابونج الصحية
ما هي فوائد البابونج الصحية
ما هي فوائد البابونج الصحية

خاص للنساء .. اعرفي طرق الوقاية من هبوط الرحم

الرحم
الرحم
الرحم

فيديو

السر وراء وفاة أطفال المنيا

ساعات حاسمة .. أستاذ سموم يوضح كيف كان بالإمكان إنقاذ أطفال المنيا | فيديوجراف

تطورات حالة أنغام الصحية

من الإشاعات لعمليات دقيقة في ميونخ.. الحكاية الكاملة لأزمة أنغام الصحية | فيديوجراف

السر وراء شهرة علياء قمرون

اعترافات مُثيرة.. علياء قمرون تروي كواليس شهرتها وأرباحها من التيك توك

نوال الزغبي

إنت مين .. نوال الزغبي تطرح أحدث أغانيها ضمن ألبوم «يا مشاعر»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد