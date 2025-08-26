سليم سحاب: الفن الراقي قادر على مواجهة موجات العنف والكراهية



أكد المايسترو سليم سحاب، أن الفن الراقي قادر على مواجهة موجات العنف والكراهية، عبر ترسيخ مفاهيم الجمال والمحبة، مشيرا إلى أن الفن الحقيقي هو ما يتركه من أثر في وجدان الناس.

وقال سليم سحاب، خلال لقاء له لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن الفن الهابط يحول الموسيقى إلى مجرد لهو، ويفرغها من قيمتها الأساسية، أما الفن الحقيقي هو من يرفع الحس الإنساني.

وتابع المايسترو سليم سحاب، أن الفن ليس مجرد وسيلة للترفيه أو التسلية، بل هو رسالة كبرى تحمل في طياتها قيماً إنسانية، وتبني الوعي والفكر وللمجتمع.

وأشار إلى أن التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي تمثل فرصة عظيمة لنشر الفن الجيد، لكنها في الوقت ذاته قد تكون سلاحاً خطيراً إذا لم تُستخدم لنشر القيم الراقية