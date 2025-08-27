قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مترو الأنفاق يُعلن عن وظيفة صرّاف تذاكر .. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة
شكوى جماعية من لاعبي الأهلي بسبب موعد التدريبات.. وهذا رد «ريبيرو»
عودة التفتيش النووي لإيران .. خطوة جديدة وسط خلافات مع مجموعة E3
4 كلمات يفتحها الله عليك ويرزقك .. ردّدها كل صباح
أقل سعر لصرف الدولار الآن في مصر
الزراعة : ندوات إرشادية عن أهمية تحصين وترقيم الماشية بالمحافظات
نجم الأهلي: الزمالك يمتلك لاعبين غير قادرين على المنافسة.. وخوان الفينا «برازيلي مش أصلي»
ويتكوف: واشنطن تسعى لإنجاز اتفاق سلام بشأن أوكرانيا بحلول نهاية 2025
هشام حنفي: لا توجد نية في الأهلي لرحيل ريبييرو حتى لو خسر أمام بيراميدز
بعد وفاة 6 من طلابها.. التعليم العالي تبحث وضع "أكاديمية وهمية" تمتلك فروعا بالمحافظات| خاص
أحمد موسى بعد الإفراج عن أحمد عبدالقادر ميدو: مصر تقف مع رجالها في كل مكان
الحسم قبل نهاية 2025.. اجتماع طارئ برئاسة ترامب حول مستقبل غزة اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

هشام حنفي: لا توجد نية في الأهلي لرحيل ريبييرو حتى لو خسر أمام بيراميدز

ريبييرو
ريبييرو
محمد سمير

تحدث هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق، عن تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، أمام غزل المحلة في الدوري الممتاز، وكذلك مواجهة بيراميدز المقبلة في دوري نايل.

وقال هشام حنفي، خلال تواجده ضيفًا على برنامج "ستاد المحور" تقديم الإعلامي خالد الغندور: "خوسيه ريبييرو تولى تدريب النادي الأهلي منذ ثلاث أشهر وهي فترة كافية جدًا لتقييم المدرب".

وأضاف هشام: "قائمة الأهلي مدججة بالنجوم والفريق يمتلك العديد من اللاعبين المميزين والقادرين على الفوز بأي مواجهة، ومع ذلك ريبييرو فشل في تطوير الأداء الفني للاعبي الأحمر".

وشدد: "ريبيبرو لم يصبر على أداء بعض اللاعبين مثل محمد مجدي أفشة، خاصًة أن المدرب كان مقتنع باللاعب بشكل كبيرة في معسكر تونس، ولكن مع أول مشاركة بشكل أساسي أمام مودرن سبورت وعدم ظهوره بالشكل المطلوب قرر المدرب عدم مشاركته مره أخرى".

وتابع: "هناك أيضًا علامات استفهام كثيرة على مشاركة محمد شريف في أخر 10 دقائق فقط أمام غزل المحلة، وكان يجب نزوله مبكرا ولعبه بجوار جراديشار لفك التكتلات الدفاعية لفريق غزل المحلة".

وواصل حنفي: "لا يوجد اتجاه داخل مجلس إدارة النادي الأهلي لرحيل المدرب خوسيه ريبييرو حتى لو خسر أمام بيراميدز، إلا لو قامت ثورة جماهيرية على المدرب مثل ماحدث مع كولر".

وأكد: "الأهلي جدد لكولر ثلاث سنوات وكانت هناك نية كبيرة لبقاء المدرب ولكن غضب الجماهير كان السبب الرئيسي في رحيله عن تدريب الفريق، وهو الأمر الذي من الممكن أن يتكرر مع ريبييرو".

وأردف: "حال رحل ريبييرو عن تدريب الأهلي، أتمنى أن يتولى حسام البدري تدريب الفريق لأنه مدرب صاحب شخصية قوية".

واختتم هشام حنفي تصريحاته، أن النادي الأهلي سيحقق الفوز على بيراميدز في قمة مباريات الجولة المقبلة من الدوري، خاصة أن السماوي بعيد تمامًا عن مستواه في مباريات الدوري منذ انطلاق الموسم.

الأهلي غزل المحلة الدوري الممتاز بيراميدز هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق

المتهمين

القبض على 3 سيدات وشخصين يمارسون الرذيلة في ناد صحى بالشيخ زايد

حديقة الحيوان

هل تم قتل الأسود بحديقة الحيوان بالجيزة؟.. بيان رسمى يكشف الحقائق

الطبيب صاحب الواقعة

من غرفة العمليات إلى «التريند».. طبيب نسا وتوليد يثير أزمة أخلاقية والنقابة تتحرك

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة

تنسيق الجامعات 2025

51.9 % للتربية 60.4% للحقوق و64.3% فني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة

تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري بشأن بيانات العملاء

تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري بشأن بيانات العملاء

مشغولات ذهبية

400 جنيه .. تحرك أسعار الذهب في مصر

مشغولات ذهبية

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

دواجن وبيض

هتشتريها بكام بكرة؟.. أسعار الدواجن في الأسواق

مي عبد الحميد

الإسكان الاجتماعي: بيع 207 آلاف كراسة شروط في الطرح الثاني من سكن لكل المصريين 7

بالصور

برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025: فرصة مهمة للنمو الشخصي

توقعات برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025

برج الميزان حظ اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025 | تجنب اتخاذ قرارات حاسمة

برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025

برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025: تغيرات مهمة

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025

برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025: تحقيق إنجازات عملية

برج الجوزاء وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025

السر وراء شهرة علياء قمرون

اعترافات مُثيرة.. علياء قمرون تروي كواليس شهرتها وأرباحها من التيك توك

نوال الزغبي

إنت مين .. نوال الزغبي تطرح أحدث أغانيها ضمن ألبوم «يا مشاعر»

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

