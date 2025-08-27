مصايف الإسكندرية: إعادة فتح الشواطئ مع منع نزول المياه نهائيا

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية إعادة فتح الشواطئ اليوم، الأربعاء، مع منع المواطنين من النزول إلى المياه نهائيا.

وذكرت الإدارة في بيان، أنه بناءً على تقارير الهيئة المصرية للأرصاد الجوية بشأن اضطراب حالة البحر وحركة الأمواج، قررت محافظه الإسكندرية إعادة فتح شواطئها اعتبارا من الأربعاء مع رفع الراية الحمراء على شواطئ الإسكندرية بقطاعيها الشرقى والغربى.

وأكدت أنه يُمنع نزول مياه البحر منعًا باتًا حفاظًا على الأرواح، مع السماح للمواطنين بالتواجد على الرمال فقط، والتأكيد على تواجد فرق الإنقاذ بكامل قواها، فى الأماكن المخصصة لها مع رفع حالة الاستعداد القصوى، واستمرار المرور والمتابعة الميدانية من مفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على جميع الشواطئ والمراقبين وقسم المتابعة الميداني بالإدارة.

كما أشارت إلى متابعة حالة البحر والإعلان عنها كل ساعة، والإخطار الفورى فى حالة ورود أى مستجدات تستدعي تغيير لون الرايات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأهابت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمواطنين والمصطافين ضرورة الالتزام الكامل بتعليمات المنقذين حرصًا على سلامتهم.