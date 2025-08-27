قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلافات النسب .. القبض على المتهم بإنهاء حياة «عديله» في الشرابية بالقاهرة
تجديد البطاقة أونلاين في بيتك.. الخطوات والأسعار
براد بيت وخواكين فينيكس|نجوم هوليوود يدعمون فيلم «صوت هند رجب» قبل عرضه العالمي بمهرجان فينيسيا
الاحتلال يقتحم نابلس.. إخلاء عائلات بالقوة وتحويل منازل إلى سكنات عسكرية
الصحة: حريصون على تسخير أدوات التحول الرقمي لبناء منظومة أكثر كفاءة وعدالة
بنداري: نسبة المشاركة في جولة الإعادة بإنتخابات الشيوخ تعكس التزام المواطن المصري
نتنياهو: نحن نغير وجه الشرق الأوسط.. وإذا أرادت واشنطن إدارة غزة سأوافق على الفور
الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا تتعامل مع 35 إصابة خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة بنابلس
الهلال الأحمر الفلسطيني: نتعامل مع 35 إصابة خلال اقتحام الاحتلال للبلدة القديمة
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء اللبناني.. قضايا إقليمية واقتصادية على الطاولة
3 دول أوروبية كبرى تبدأ عملية إعادة فرض العقوبات على إيران
وزير الخارجية يستقبل رئيس وزراء لبنان ويؤكد دعم مصر لاستقرار بيروت والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ملهاش لازمة.. صلاح سليمان ينتقد تصريحات فيريرا بشأن سيف الجزيري

صلاح سليمان
صلاح سليمان
عبدالله هشام

انتقد صلاح سليمان لاعب نادي الزمالك السابق، التصريحات التي أدلى بها يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك عن سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق.

وقال صلاح سليمان في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: لا أعلم سبب تصريحات فيريرا عن سيف الجزيري ومكانتش مستاهلة ولكن لا أعلم ماذا دار بينهما في التمرين

وأضاف: هذه المشاكل متوقعة وواردة في كل الأندية، وهناك نظام جديد في فريق الكرة بنادي الزمالك، ويحسب لجون إدوارد انعزال الفريق عن جميع الأزمات الخارجية.

وتابع: هناك روح جديدة وبوادر جيدة لنادي الزمالك وهذه منذ فترة، ولكن الزمالك أختار الطريق الصح من فئات عمرية وصفقات جديدة، هناك تحفظات على طريقة لعب يانيك فيريرا ، وعدم التنوع في اللعب الهجومي من أبرز سلبيات فيريرا، ولكن أعتقد أن ذلك سيتطور بمرو الوقت

الزمالك نادي الزمالك فريق الزمالك صلاح سليمان الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

كارت الكهرباء الجديد

كارت جديد لشحن عداد الكهرباء.. اعرف مميزاته

ترشيحاتنا

رصد مخلفات بناء

الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة ترصد عقارًا مخالفًا بحي الهرم بالجيزة وتتابع إزالته

نقابة الصحفيين

فرصة أخيرة لسداد الأقساط المتأخرة لمدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر

الأنبا باسيليوس

الأنبا باسيليوس يتفقد مؤتمر المرحلتين الابتدائية والإعدادية بعزبة مهني بالإيبارشية

بالصور

بعد زيادة الشكاوى.. تحقيق أمريكي عاجل في أعطال محركات هوندا وأكيورا

هوندا وأكيورا
هوندا وأكيورا
هوندا وأكيورا

فوائد خل الثوم وطريقة تحضيره في المنزل

فوائد خل الثوم و طريقة تحضيره فى المنزل..
فوائد خل الثوم و طريقة تحضيره فى المنزل..
فوائد خل الثوم و طريقة تحضيره فى المنزل..

تسلا سايبرتراك تتحول إلى قنبلة موقوتة وتقتل سائقها

تسلا سايبرتراك
تسلا سايبرتراك
تسلا سايبرتراك

الكشف عن الملصقات الرسمية لفيلم "ضي" قبل طرحه في دور العرض يوم 3 سبتمبر

بوستر فيلم ضي
بوستر فيلم ضي
بوستر فيلم ضي

فيديو

مثلث برمودا

ابتلع مئات السفن والطائرات.. عالم يكشف لغز مثلث برمودا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد