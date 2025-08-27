بعد تعافيه من الحادث المروري.. وزير الكهرباء يعود للعمل برفقة رئيس الوزراء

ظهر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأربعاء، في اجتماع مجلس الوزراء، وذلك في أول ظهور له بعد تعرضه لحادث سيارة على طريق الإسكندرية الصحراوي.

حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث كان الوزير بصحة جيدة وشارك في مناقشة الملفات المدرجة على جدول الأعمال، ما يؤكد تعافيه وعودته لممارسة مهامه بشكل كامل.

الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء

وكان موكب الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تعرض إلى حادث مروري أثناء سفره إلى مدينة الإسكندرية لتفقد عدد من المشروعات ومواقع العمل التابعة للوزارة.

وقع الحادث على طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي فى الساعة الحادية عشرة مساء الأحد الماضي، وأسفر عن إصابة سائق السيارة الخاصة بالحراسة وأحد أفراد الحراسة بكدمات وجروح خفيفة.

واطمئن الدكتور محمود عصمت على الطاقم وتم إجراء الفحوصات اللازمة بأحد المستشفيات.