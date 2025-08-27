متحدث فتح: ما يجري في الضفة الغربية حرب حقيقية تستهدف البنية التحتية والمواطنين

قال الدكتور ماهر النمورة، المتحدث باسم حركة فتح، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن العدوان على قطاع غزة مستمر منذ أكثر من 22 شهرًا، بينما تشهد الضفة الغربية تصعيدًا متوازيًا يتمثل في اقتحامات واجتياحات متكررة لمحافظات الشمال، مثل مخيم جنين ونور شمس وطولكرم، مع تدمير متعمد للبنية التحتية.

وأكد أن اقتحامات جيش الاحتلال في وضح النهار، يعكس تصعيدًا نوعيًا وخطيرًا، مشيرًا، إلى أنّ قوات الاحتلال اقتحمت مدينة رام الله بالأمس، حيث حاصرت عددًا من المباني، واقتحمت مصرفًا فلسطينيًا، وقامت بمصادرة ملايين الشواقل والاعتداء على المواطنين والمسعفين والصحفيين، وحتى على محافظ رام الله والبيرة الدكتورة ليلى غنام.

وأشار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي كريم حاتم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن هذا المشهد تكرر صباح اليوم في مدينة نابلس، حيث تتعرض المدينة لاقتحام واسع، يتخلله إطلاق نار واعتداءات على الممتلكات، في استمرار واضح لنهج الاحتلال في إشاعة الفوضى وتخريب البنية المدنية.

وتابع النمورة أن هذا التصعيد يأتي ضمن مخطط تقوده حكومة اليمين المتطرف، التي تسعى لفرض السيطرة على الضفة الغربية، خاصة في ظل الانتصار السياسي المتمثل في اعترافات دول مثل فرنسا، بريطانيا، أستراليا وكندا بدولة فلسطين، والمتوقع أن يستمر خلال سبتمبر المقبل.

وأكد، أن هذا الدعم الدولي للحق الفلسطيني أغضب حكومة الاحتلال وقطعان المستوطنين، الذين يعملون على إفشال كل المساعي الهادفة إلى قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.