حركة فتح الفلسطينية: تحركات مصر تجاه غزة «تخيف نتنياهو»

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية عبد الفتاح دولة، قال إن تحركات مصر تجاه غزة “تخيف نتنياهو”.

قال صندوق الثروة النرويجي وهو الأكبر في العالم بإجمالي أصول قيمتها تريليوني دولار إنه قرر التخارج من مجموعة كاتربيلر الأميركية بالإضافة إلى مجموعات مصرفية إسرائيلية لأسباب أخلاقية.

وذكر الصندوق أن المصارف الإسرائيلية منها هبوعليم وبنك لئومي وبنك مزراحي طفحوت والبنك الدولي الأول لإسرائيل.

وكان الصندوق قد أعلن في 18 أغسطس أنه سيسحب استثماراته من شركات إسرائيلية في إطار مراجعة أخلاقية جارية بشأن الحرب في غزة والتطورات في الضفة الغربية، لكنه رفض في ذلك الوقت تسمية أي منها.

وجرد استثمارات الصندوق في إسرائيل يرتبط بـ الحرب في غزة وتوسع المستوطنات في الضفة الغربية، وقراراته جاءت في إطار مراجعة أخلاقية متعمّقة، استجابة لضغوط إعلامية وداخلية متزايدة.

و أفادت "فايننشال تايمز" بأن وزير المالية النرويجي، ينس ستولتنبرغ، أكد، في وقت سابق أن الصندوق "وجد التوازن الصحيح" في المعاملة العادلة بين الالتزامات الأخلاقية والاستقلالية السياسية، وفق ما نقلت .



