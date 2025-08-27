مدبولي: الدولة تستعد لعرض رؤيتها الاقتصادية لصندوق النقد الدولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تميز العلاقات بين مصر واليابان، مشددًا على أن الدولة المصرية حريصة على تقوية هذه العلاقات في مختلف المجالات، وخاصة في الجانب الاقتصادي.

وأضاف: "هناك تأكيد دائم من الطرفين على عمق العلاقات، ونسعى باستمرار لتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين."

رؤية اقتصادية متكاملة لصندوق النقد الدولي

وفيما يتعلق بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، أوضح مدبولي أن الحكومة المصرية تمتلك رؤية واضحة ستُعرض على المجلس في بداية شهر سبتمبر، تمهيدًا لتقديمها رسميًا إلى الصندوق. وأشار إلى أن هذه الرؤية ستُناقش مع مختلف الأطراف، وسيُخصص لها جدول زمني لجمع الآراء والمقترحات.

الإصلاحات الاقتصادية أساس الرؤية

أوضح رئيس الوزراء أن الرؤية الاقتصادية التي سيتم طرحها لا تأتي من فراغ، بل ترتكز على سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في مختلف القطاعات خلال السنوات الأخيرة. كما تعتمد على أهداف واضحة، أهمها السيطرة على معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار المالي.

الحوار الوطني والاستراتيجيات محور الخطة

أشار مدبولي إلى أن مخرجات الحوار الوطني، والاستراتيجيات التنموية التي تبنتها الدولة، شكلت الأساس لوضع هذه الرؤية، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الخطة والتقارير الداعمة لها في مؤتمر رسمي يُعقد مطلع سبتمبر.

تحسن اقتصادي.. و8.5 مليار دولار موارد في يوليو

وفي حديثه عن الوضع الاقتصادي، كشف رئيس الوزراء أن شهر يوليو الماضي شهد تحقيق موارد دولارية بلغت 8.5 مليار دولار أمريكي من مختلف قطاعات الدولة، من بينها تحويلات المصريين بالخارج. وأكد أن هذه الأرقام تعكس ثقة المواطنين في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هناك مؤسسات دولية بدأت تشيد بالأداء الاقتصادي لمصر.