برلمانية: زيارة رئيس الإمارات لمصر تدفع التعاون الاستثماري والمشروعات التنموية

قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى القاهرة، تعكس عمق العلاقات الاقتصادية والسياسية الراسخة بين مصر والإمارات، مؤكدة أن هذه الزيارة تأتي في وقت حاسم لدفع التعاون الاستثماري والمشروعات التنموية المشتركة.

دعم الاقتصاد الوطني ويعزز من فرص العمل

وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،: "التشاور المستمر بين قيادتي البلدين يعكس الإرادة المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي، وخاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويعزز من فرص العمل والتنمية المستدامة."

وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة أن التعاون الوثيق بين مصر والإمارات هو نموذج يحتذى به في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تفتح آفاقًا جديدة لتحقيق رؤية اقتصادية طموحة ترتكز على الاستثمار المشترك والتطوير المستمر.