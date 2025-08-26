الأردن ينفذ إنزالاً جوياً جديداً لغزة بمشاركة ألمانيا والإمارات وإندونيسيا

نفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، عملية إنزال جوي إنساني على قطاع غزة، شاركت فيها طائرات سلاح الجو الملكي الأردني بالاشتراك مع طائرات من جمهورية ألمانيا الاتحادية، الإمارات العربية المتحدة، وإندونيسيا، أسفرت عن إنزال نحو 41 طنًا من المواد الغذائية والإغاثية إلى القطاع، وفقا لبترا -وكالة الأنباء الأردنية.

تُعد هذه العملية حلقة جديدة في سلسلة من الجهود الجوية الأردنية: فقد ارتفع عدد الإنزالات المنفذة منذ استئنافها في 27 يوليو إلى 162 عملية، في حين بلغ تعداد العمليات المنفذة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة ما مجموعه 392 إنزالًا، وبذلك، بلغ إجمالي كمية المساعدات التي أسقطتها القوات الجوية الأردنية إلى غزة نحو 791 طنًا من الإمدادات الأساسية

ومن جانبها، أكدت الوكالة الأردنية الرسمية "بترا" أن ما يقارب 40 طناً من المواد الغذائية والمساعدات الإغاثية تم إسقاطها خلال هذه العملية، في إطار استمرار التنسيق الأردني مع الشركاء الدوليين.

أما الإعلام الإماراتي الرسمي، فأشار إلى تنفيذ عملية الإنزال الجوي رقم 80 في إطار عملية "طيور الخير"، بالتعاون مع الأردن، مشدّدًا على استمرار الدعم الإماراتي للشعب الفلسطيني وتمسك دولة الإمارات بمساعيها الإنسانية.

وفي خطوة داعمة، نفذت إندونيسيا مهمة إنسانية مماثلة في 17 أغسطس، بالتزامن مع ذكرى استقلالها، حيث نقلت عبر طائرتي C-130 مساعدات غذائية طبية وطارئة إلى غزة بالتنسيق مع الأردن ضمن العملية متعددة الجنسيات

وتعزز هذه العملية المشتركة ثقل المبادرات الإنسانية الأردنية بالتعاون مع شركاء دوليين، وتأتي في وقت يشكّل فيه الوصول إلى المساعدات تحديًا بفعل القيود المفروضة. وبحسب مراقبين، تُبيّن هذه الجهود الجوية قدرة الأطراف المشاركة على الالتفاف إلى الحدود البرية المقيدة، ودعم صمود المدنيين الفلسطينيين في ظل الأوضاع الصعبة.

كما تعكس مشاركة دول متنوعة التزاماً جماعيًا للتحرك الإنساني، في ظل مسعى مشترك لكسر حلقة الحصار والضغط عبر آليات متعددة — خاصة في ظل التصعيد والتراجع في فتح المعابر الإغاثية من جانب السلطات الإسرائيلية.