برلماني: زيارة رئيس الإمارات إلى القاهرة تعزز التعاون الاقتصادي وتفتح آفاقًا جديدة بين البلدين

قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى القاهرة تُعد رسالة واضحة على عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين مصر والإمارات، مؤكدًا أن هذه الزيارة تأتي في توقيت حاسم لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين ودفع مشاريع التنمية المشتركة إلى الأمام.

نموذج فريد للعمل العربي المشترك

وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،: "التنسيق المستمر بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد يعكس حرص القيادة على تحقيق التكامل الاقتصادي في مجالات متعددة مثل الطاقة والاستثمار والبنية التحتية. ونحن نرى أن هذه الشراكة نموذج فريد للعمل العربي المشترك، يفتح آفاقًا واسعة للنمو ويعزز من الاستقرار الإقليمي".

وختم النائب بالقول: "مصر والإمارات شركاء حقيقيون في التنمية، وهذه الزيارة ستسهم بلا شك في توسيع مجالات التعاون ودفع الاقتصادين الوطنيين إلى آفاق جديدة من التقدم والازدهار".