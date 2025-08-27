أكسيوس: بلير وكوشنر يشاركان في اجتماع بالبيت الأبيض لبحث خطة ما بعد الحرب في غزة

قالت مصادر مطلعة لموقع "أكسيوس" إن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر سيشاركان اليوم في اجتماع رفيع المستوى يعقد في البيت الأبيض لمناقشة الأوضاع في غزة، وسط تصاعد القلق بشأن الكارثة الإنسانية المستمرة هناك.

ووفقا للمصادر، فإن بلير وكوشنر سيقدمان للرئيس دونالد ترامب، الذي سيحضر الاجتماع، مقترحات أولية لخطة ما بعد الحرب في غزة، تتضمن تصورات لكيفية إدارة القطاع في حال غياب حركة حماس عن السلطة، إضافة إلى آليات لإعادة الإعمار وزيادة المساعدات الإنسانية.

وأضافت المصادر أن الاجتماع سيناقش أيضا سبل زيادة كميات الغذاء المرسلة إلى القطاع، وتحسين نظام التوزيع، ورفع عدد المستفيدين، في ظل المجاعة التي يشهدها القطاع منذ أشهر.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أن كان بلير قد التقى مسؤول البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في يوليو الماضي، في نفس اليوم الذي التقى فيه ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

مسؤول أمريكي قال لـ"أكسيوس" إن ترامب أبلغ بعض أعضاء فريقه مؤخرا بأنه "لم يعد يستطيع مشاهدة أحداث غزة بعد الآن"، واصفًا الوضع بأنه "مأساة إنسانية تتطلب تحركا عاجلًا".