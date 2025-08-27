خبيرة نفسية: لا تعليم بلا بناء للشخصية.. والقدوة السليمة مفتاح التربية

أكدت الدكتورة ولاء شبانة، أستاذ علم النفس التربوي، أن تحقيق تعليم حقيقي يبدأ من تربية النفس وبناء الشخصية بشكل سليم، مشيرة إلى أن النظام التعليمي لا يمكن أن ينجح دون أن يكون البعد التربوي والنفسي جزءًا أساسيًا من العملية التعليمية.

وقالت شبانة، خلال مداخلة ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلاميتان آية عبدالرحمن ولما جبريل، إن أحد أبرز التحديات في تربية الأجيال هو غياب النموذج القدوة الصحيح، لافتة إلى أهمية أن تكون المقارنات التي تُقدَّم للطلاب مبنية على شخصيات حقيقية ومرموقة في المجتمع، وليس على مقارنات زائفة أو نماذج مشوهة.

وأضافت: «علينا أن نبرز أمام أبنائنا رموزًا مصرية عظيمة، من الرجال والنساء الذين أثروا في تاريخ الوطن، فمصر بلد ولّادة بالعظماء، وهؤلاء هم من يجب أن نحتذي بهم، ونقدمهم في المناهج التعليمية كنماذج ملهمة.»

وشددت على أن ترسيخ القدوة السليمة في أذهان الطلاب يعزز بناء الشخصية، ويقوي الهوية الوطنية، ويُعلّمهم التمييز بين النماذج الإيجابية التي تستحق الإعجاب، وتلك التي يُروَّج لها بشكل سلبي عبر بعض البرامج أو المنصات الإعلامية.