حقن فيلر وبوتكس مغشوشة.. القصة الكاملة لوفاة عروس حلوان داخل مركز تجميل بالمهندسين

تعكف النيابة العامة بالجيزة على التحقيق في واقعة وفاة فتاة تدعى إسراء كرم، باتت معروفة إعلاميًّا بـ عروس حلوان ، والتي فارقت الحياة اليوم الأربعاء، نتيجة تدهور حالتها الصحية، إثر مضاعفات أصيبت بها لحصولها على جلسات حقن بالفيلر والبوتكس وتقنيات عناية بالبشرة، تبين أنها مواد مغشوشة أدت إلى توقف قلبها في الحال، داخل مركز تجميل في المهندسين.

سبب وفاة عروس حلوان

أفراد أسرة الضحية أفادوا بأنها توجهت إلى مركز تجميل بمنطقة العجوزة، استعدادًا لحفل زفافها، الذي كان مقررًا عقده يوم 3 سبتمبر المقبل، وتم حقنها بعقاقير مغشوشة، إلا أن حالتها الصحية تدهورت، وجرى نقلها إلى المستشفى، ووضعها على جهاز تنفس، لكنها فارقت الحياة، ليتحول الفرح المنتظر إلى مأتم بسبب خطأ طبي من دون إجراء أي فحوصات أو تحاليل مسبقة.

المحيطون بالعروس في مركز التجميل حاولوا إسعافها، إلا أن المحاولات باءت بالفشل لذا تم نقلها للمستشفى ولكن كان الوقت تأخر وتمكنت المادة المغشوشة من التغلغل في جسم إسراء عروس حلوان وتسببت في مضاعفات عديدة.

وعلى الرغم من محاولات الأطباء إسعاف إسراء عروس حلوان وإجراء إنعاش قلبي، لكن حالتها كانت شديدة الخطورة، وبعد عودة النبض تم نقلها إلى قسم الرعاية بأحد المشافي، إلا أنها توفيت بعدما دخلت في غيبوبة.

النيابة العامة تباشر التحقيق

النيابة العامة بالجيزة تباشر تحقيقاتها في الحادث، وما زالت تستمع إلى أقوال أسرة عروس حلوان المتوفاة، وطلبت مناظرة جثمان المتوفاة، تمهيدًا للتصريح بدفنه، وتسليمه إلى ذويه، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقررت النيابة نقل جثمان إسراء كرم، التي عُرفت إعلاميًا بـ “عروس حلوان”، إلى مشرحة زينهم، لإخضاعه الجثمان لفحص الطب الشرعي، لتحديد سبب الوفاة بعدما توفيت متأثرة بمضاعفات خطيرة عقب خضوعها لجلسة تجميل في أحد المراكز الخاصة في منطقة المهندسين.

وفاة إسراء عروس حلوان

عبدالله كرم شقيق إسراء عروس حلوان كشف عن تفاصيل جديدة بشأن تعرض شقيقته لوعكة صحية ودخولها في غيبوبة، بعد توجهها إلى أحد مراكز التجميل بمنطقة المهندسين في الجيزة، لإجراء عملية نسائية استعدادًا لزواجها.

وقال عبدالله في تصريحات صحفية، إن الطبيب حقن إسراء بالخطأ عن طريق الوريد، وتسبب في تدهور حالتها وأدخلها في غيبوبة، لافتا إلى أن شقيقته ضحية الخطأ الطبي كانت في غيبوبة تامة قبل وفاتها.

هروب صاحب البيوتي سنتر

مصدر مطلع بوزارة الصحة والسكان أفاد بأن مركز تجميل “بيو بيوتي” صاحب واقعة إسراء المعروفة إعلاميًا بعروس حلوان، الواقع بمنطقة المهندسين أزال اللافتة الإعلانية الخاصة به وأخفى مقره.

وأشار المصدر إلى أن مركز التجميل لم يُستدل على عنوانه خلال حملة تفتيش مفاجئة شنتها مديرية الشؤون الصحية في الجيزة، كما أقدم القائمون عليه على إخفاء الصفحة الرسمية للمركز على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك عقب واقعة الإهمال الطبي التي أودت بحياة الفتاة إسراء كرم الشهيرة بـ عروس حلوان.