حملة تفتيشية للمرور على المنشآت الحيوية بمدينة الغردقة

في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بتكثيف المرور على جميع المنشآت الحيوية التابعة للوحدات المحلية للتأكد من مدى التزامها بوسائل التأمين والحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية .

قامت اللجنة المشكلة بقرار من اللواء ياسر حماية رئيس المدينة برئاسة المهندس حسني ابراهيم ابو الوفا عضوية كل من كيميائي حلمي محمد حلمي مسىئول السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل و مسىئول الأزمات بالمدينة والأحياء بالمرور على الشركة المصرية للاتصالات المبنى الإداري و سنترال شارع المصالح ، مستشفى الحميات ، مستشفى النور الخاصة، محطة محولات جنوب الغردقة وذلك لمراجعة خطة الطوارئ و الإطفاء بكل جهة ومراجعة صلاحية مهمات الإطفاء والتأكيد على تدريب الأفراد على مهامهم و التأكد من وجود مخارج للطوارئ ووجود تقرير حماية مدنية .

اكدت اللجنة على كل جهة بضرورة تلافي جميع الملاحظات

حيث تقوم اللجنة بإعداد تقرير للعرض على السيد اللواء محافظ البحر الاحمر لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الجهة أو المنشأة التي لم تلتزم بتلافي جميع ملاحظات اللجنة .