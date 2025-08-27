برلماني: تحويلات المصريين بالخارج ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد والعملة الصعبة

علّق النائب أحمد الخشن، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على تصريحات رئيس الوزراء بشأن وصول تحويلات المصريين بالخارج إلى 3.6 مليار دولار، مؤكدًا أن هذه التحويلات تمثل إحدى الدعائم الرئيسية للاقتصاد المصري ومصدرًا مهمًا لتدعيم احتياطي النقد الأجنبي.

وأشار الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن تحويلات المصريين بالخارج لا تقتصر أهميتها على زيادة المعروض من العملة الصعبة، وإنما تسهم أيضًا في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن هذه الأرقام تعكس ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم وحرصهم على المساهمة في دعمه.

وشدد عضو لجنة الطاقة بالبرلمان. على ضرورة أن تعمل الحكومة على تقديم المزيد من التسهيلات للمصريين في الخارج، سواء من خلال أدوات استثمارية مضمونة أو حوافز لفتح حسابات ادخارية واستثمارية بالعملة الأجنبية، بما يضمن استمرار تدفق التحويلات وزيادتها في الفترات المقبلة.

وأضاف النائب احمد الخشن أن تحويلات العاملين بالخارج تُعد من أكثر المصادر استقرارًا مقارنة بمصادر أخرى للنقد الأجنبي مثل السياحة أو الصادرات، وهو ما يجعلها ركيزة أساسية في أي خطة اقتصادية تستهدف تعزيز الاحتياطيات ودعم العملة الوطنية.