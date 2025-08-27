قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

المرحلة الثانية لـ «بيتك في مصر».. 1380 وحدة للمصريين بالخارج وتيسيرات في السداد والحجز

مبادرة بيتك في مصر
مبادرة بيتك في مصر
ياسمين القصاص

في إطار سعي الحكومة المصرية المستمر لتعزيز صلة المواطنين بالخارج بوطنهم الأم، وتوفير فرص استثمارية وسكنية متميزة لهم، أعلنت وزارة الإسكان عن بدء الطرح الأول من المرحلة الثانية لمبادرة "بيتك في مصر"، التي تستهدف تلبية احتياجات المصريين المقيمين خارج البلاد. 

وقد تقرر فتح باب الحجز اعتبارا من يوم السبت المقبل، مع تقديم عدد من التيسيرات المالية والمميزات الفريدة.

ومن خلال هذا التقرير، يرصد "صدى البلد"، تفاصيل هذا الطرح الجديد، وخطوات الحجز، والشروط الواجب توافرها للراغبين في امتلاك وحدة سكنية ضمن المبادرة:

المرحلة الثانية لمبادرة "بيتك في مصر"

عدد الوحدات المطروحة:
أعلنت وزارة الإسكان عن طرح عدد 1380 وحدة سكنية مخصصة لـ المصريين بالخارج، وذلك ضمن الطرح الأول من المرحلة الثانية للمبادرة.

موعد التقديم:
يبدأ التقديم من يوم السبت الموافق 30 أغسطس 2025 ويستمر حتى 4 سبتمبر 2025.

فترة اختيار الوحدات:
ويمكن للراغبين في الحجز اختيار وحداتهم خلال الفترة من 20 سبتمبر وحتى 25 سبتمبر 2025.

إجمالي عدد الوحدات في المرحلة الثانية:
وتتضمن المرحلة الثانية من المبادرة ما يقرب من 3000 وحدة متنوعة بين السكنية، والتجارية، والإدارية.

المدن والمشروعات التي يشملها الطرح 

الطرح الأول يشمل وحدات بإسكان فاخر وإسكان متوسط، وذلك في المشروعات والمدن التالية:

 - مشروع ديارنا:
متاح في مدن: القاهرة الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، دمياط الجديدة، 15 مايو، قنا الجديدة.

 - مشروع سكن مصر:
يشمل مدن: العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة، أكتوبر الجديدة.

 - مشروع دار مصر:
بمدينتي: بدر، برج العرب الجديدة.

 - مشروع جنة:
في مدينتي: المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة.

 - مشروع فالي تاورز:
مدينة حدائق أكتوبر، و"فالي تاورز إيست" في مدينة العبور الجديدة.

المميزات والتسهيلات للمصريين بالخارج:

خصم خاص للمصريين بالخارج:
يحصل المتقدمون من المصريين المقيمين بالخارج على خصم 7% من إجمالي ثمن الوحدة.

تيسيرات في أنظمة السداد:
تقدم الوزارة أنظمة سداد مرنة تمتد إلى 10 سنوات لتيسير عملية التملك للمواطنين بالخارج.

مبلغ جدية الحجز:
يجب سداد مبلغ 5.000 دولار أمريكي كمقدم جدية حجز لكل وحدة سكنية.

خطوات التقديم والحجز

التقديم الإلكتروني:
يتم التقديم من خلال الموقع الرسمي لمبادرة "بيتك في مصر" : " عبر الرابط: beitakfemisr.com ".

والجدير بالذكر، أن مبادرة "بيتك في مصر" تمثل فرصة مميزة للمصريين بالخارج لامتلاك وحدات سكنية واستثمارية في أفضل المدن والمشروعات العمرانية الحديثة في مصر، مع دعم حكومي واضح وتيسيرات قوية في الأسعار وطرق السداد، ولا يجب أن تفوت هذه الفرصة لتعزيز ارتباطك بوطنك والاستثمار في مستقبلك العقاري بمصر.

