الاتحاد الدولى للمواطن المصرى بالخارج: من يهاجمون السفارات المصرية بالخارج «جهلاء» ونقف لهم بالمرصاد

قال بهجت العبيدي، مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إن الأفراد الذين يهاجمون السفارات المصرية في الخارج، أو يتعرضون بالإساءة لموظفيها، هم "جهلاء لم يتعلموا شيئًا"، مؤكدًا أن هذه التصرفات تهدف لتشويه صورة الدولة المصرية في الخارج.

وأضاف العبيدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" المذاع على قناة الحياة، أن هذه المحاولات تكررت كثيرًا، وفي كل مرة يتم التصدي لها والرد عليها بالشكل المناسب.

وأشار إلى أن الجاليات المصرية بالخارج تقف صفًا واحدًا لدعم الدولة المصرية، مؤكدًا دعمهم الكامل للقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة، قائلاً: "نحن نساند الموقف المصري الذي لا يمكن المزايدة عليه".