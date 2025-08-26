الباز: اعتقال "ميدو" في لندن يكشف الوجه القبيح للسياسة البريطانية

في تطوّر جديد لقضية المواطن المصري أحمد عبد القادر المعروف بـ"ميدو"، الذي تم القبض عليه أمام مقر السفارة المصرية في لندن، أطلق الكاتب الصحفي محمد الباز تصريحات نارية كاشفًا أبعادًا سياسية وأمنية خلف المشهد، واصفًا ما حدث بأنه "وجه قبيح" للسياسة البريطانية تجاه مصر، وموقف يُظهر زيف الشعارات الغربية حول حقوق الإنسان.

وقال الباز، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" على قناة DMC، إن اعتقال "ميدو" تم بعد دفاعه عن السفارة المصرية ضد محاولات اعتداء من عناصر تنتمي إلى جماعة الإخوان، مؤكدًا أن الشاب لم يرتكب أي مخالفة سوى التعبير عن انتمائه الوطني والدفاع عن مقر بلاده الدبلوماسي.

وأشار إلى أن هناك حراكًا وطنيًا ملحوظًا يقوده شباب مصريون في عدد من العواصم الأوروبية، تصدّوا بأجسادهم لحالات الاعتداء المتكررة التي ينفذها عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية على السفارات المصرية، في ظل تقاعس واضح من أجهزة الأمن المحلية لتأمين تلك المقار.

وأضاف الباز:"هناك غياب تام لتأمين السفارات المصرية بالخارج من اعتداءات الإخوان، وهو ما دفع الشباب الوطني المصري إلى أن يتقدموا الصفوف، ويحموا تلك المقرات بأنفسهم.. هؤلاء الشباب وقفوا وقفة أبطال."

ووصف الكاتب الصحفي مشهد القبض على "ميدو" بأنه "انتقامي وعنيف"، قائلاً:"بريطانيا تدّعي احترامها للقانون وحقوق الإنسان، لكن الواقع يكشف أن تلك المبادئ مجرد وهم. ما جرى مع أحمد عبد القادر فضح السياسات البريطانية وممارسات أجهزتها الأمنية."

وأكد الباز أن جماعة الإخوان ما هي إلا "صناعة بريطانية" تعود جذورها إلى فترة الاحتلال البريطاني لمصر، مشيرًا إلى أن لندن ظلت ملاذًا آمنًا لقيادات الجماعة وداعميها، بدعم سياسي وأمني مكشوف.