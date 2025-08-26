محمد الباز: مخطط خطير للإخوان يستهدف الجيش المصري والمثقفين

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، أن الهدف الأول لجماعة الإخوان هو الجيش المصري، موضحًا أن تجربة 30 يونيو أثبتت أن الجيش دائمًا في خدمة الشعب المصري،مشيراً إلى أن الجماعة تسعى لتشويه القيادات العسكرية وهدم صورة هذا الجيش العظيم، كما يحاولون دفع الشعب المصري إلى السخرية منه.

وأوضح" الباز"، خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ما يحدث داخل الجبهة الداخلية المصرية حاليًا مقلق، لافتًا إلى وجود ما يسمى بـ"المثقف الوظيفي"، وهم المتحولون والمتلونون الذين يسعون لتشكيل وعي المواطن المصري على نحو يخدم أهداف معادية.

وشدد على أن "المثقف الوظيفي" أخطر من الإخوان أنفسهم، مشيرًا إلى أن رهان الجماعة الآن أصبح على الشعب المصري ،من خلال محاولة تفكيك وحدته وزعزعة استقراره الداخلي.