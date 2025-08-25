محمد الباز: جماعة الإخوان الإرهابية تستهدف الجيش المصري

قال الإعلامي محمد الباز، أن جماعة الإخوان الإرهابية تستهدف الجيش المصري، وتعمل ليل نهار علي إستخدام اسلوب السخرية من الدولة المصرية، حتى يتمكنوا من إسقاط النظام.

وأكد الباز، خلال استضافته في برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، أن وعي الشعب المصري هو حائط الصد أمام مثل هذه المؤتمرات التي تستهدف الدولة المصرية، لافتاً أن هناك شخصيات خطيرة وهي الشخصيات متلونة وهي التي تسير في كل الاتجاهات.

ونوه الباز أن جماعة الإخوان الإرهابية منذ الأزل ويداها ملوثه بالدماء، موضحا أن أمرها انكشف امام الكثير عقب الأحداث الأخيرة.

وأشار الباز أن الإرهابي محمد جمال هلال يشغل حاليا وزير المالية للجماعة الإرهابية، وهو الذارع الأيمن لمحمود حسين قائد الإخوان في تركيا، منوها أن هلال هو من يتلقى التمويل ويوزعه على أعضاء الإرهابية في الخارج.

ولفت الباز ان جماعة الإخوان الإرهابية قدمت خدمات جليلة للاحتلال الإسرائيلي في فترة حرب غزة.

ونوه الباز أن الهجوم الإخواني على السفارات المصرية في الخارج يخدم أهداف إسرائيلية.