محمد الباز: الإخوان ما زالوا عالقين في 30 يونيو ويهاجمون شعب غزة

أكد الكاتب الصحفي محمد الباز أن جماعة الإخوان الإرهابية ما زالت متوقفة عند أحداث 30 يونيو 2013، مشيرًا إلى أنهم يهاجمون حتى أبناء الشعب الفلسطيني في غزة الذين يرفضون حركة حماس.

وخلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة قناة صدى البلد، شدد الباز على أن الشعب المصري أصبح على وعي كامل بأن جماعة الإخوان هي العدو الحقيقي لمصر، لافتًا إلى أن الجماعة لا تزال تراهن على خطاب التشويه والتحريض.

وأضاف الباز أن هناك أصواتًا تحاول التشكيك في موقف الدولة تجاه الإخوان، معتبرًا أن هذه الادعاءات تمثل خطورة على البلاد، بقوله: «يظهر أحدهم في برنامج ويقول مفيش مثقفين في مصر؛ في محاولة لإفقاد البلد قيمتها وثقافتها في أعين شعبها».

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن بعض الإعلاميين دعموا المعزول محمد مرسي، وما زالوا يتلون حتى الآن، مؤكدا أن هناك أيضًا محاولات لإيذاء مصر بأيادٍ داخلية من بعض الكُتّاب.

كما أكد أن موجة جديدة من الهجوم ضد الدولة تَلُوح في الأفق، محذرًا من خطورتها وضرورة اليقظة لمواجهتها.