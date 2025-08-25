محمد الباز يكشف تفاصيل مخطط الإخوان لاستهداف العلاقات بين الدول العربية.. فيديو

أكد الكاتب الصحفي محمد الباز أن جماعة الإخوان الإرهابية تواصل تكثيف محاولاتها لإثارة الفوضى داخل مصر، مشيرًا إلى أنها وضعت مخططًا يستهدف ضرب العلاقات بين الدول العربية وزرع الفتنة بينها.

وخلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة قناة صدى البلد، أوضح الباز أن الجماعة حاولت مرارًا الإيقاع بين مصر والسعودية، لافتًا إلى أن السخرية أصبحت أحد الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها في الهجوم على الدولة المصرية وتشويه صورتها.

وأشار الباز إلى أن هدف الإخوان من نشر خطاب السخرية هو النيل من هيبة المسؤولين والقادة، إلا أن الرهان يبقى على وعي الشعب المصري ووحدته الوطنية لمواجهة أي محاولات تستهدف الدولة ومؤسساتها.

من جانبه، شدد الإعلامي أحمد موسى على أن المعارض الصريح لا يمثل خطورة كبيرة، بينما يظل "المعارض المتلون" هو الأخطر على مستقبل البلاد، موضحًا: «لو الجماعة المتلونة حكمت مصر هتقصّر الجلابية، دول أخطر من الإخوان»، مشيرًا إلى أن الإعلام الوطني الملتزم بالثوابت يبقى سندًا للدولة في مواجهة المؤامرات.

وأضاف الباز أنه يتخوف من استغلال البعض لحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حرية الرأي والإعلام، معتبرًا أن هناك من قد يتخذها "حصان طروادة" لبث رسائل سلبية ضد الدولة، مؤكدًا أن مصر إذا أرادت المصالحة مع الإخوان لفعلت، لكنها لا تسعى لذلك.

وشدد على أهمية وضع ضوابط ومعايير لحرية الرأي والتعبير لضمان عدم استغلالها بما يضر الأمن القومي.