الخارجية تتحرك دبلوماسيًا.. والسفارة في لندن تعيّن محامياً لمتابعة قضية المواطن أحمد عبدالقادر
المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة
شيخ الأزهر يوافق على صرف مكافأة 1200 جنيه للعاملين بالمناطق الأزهرية
مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه
مدبولي يتابع مشروعات الإسكان الجديدة ويستعرض مبادرة بيتك في مصر للمصريين بالخارج
وزير الخارجية يبحث مع بريطانيا غزة والشراكة الاستراتيجية وقضية المواطن أحمد عبدالقادر
سيد عبد الحفيظ يكشف موقفه من الترشح لانتخابات الأهلي: القرار مرتبط بكبار النادي
تصريحات نارية بين العائلتين.. جدل لا ينتهي بين شيرين وحسام حبيب
مصر تدين وتستهجن اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله
وزير الخارجية يكلف السفارة المصرية في لندن بهذا الأمر
وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي بحسم للغش التجاري
الخارجية: سياسات الحكومة الإسرائيلية العامل الرئيسي لزعزعة استقرار المنطقة
مجدي مرشد: اعتقال المدافعين عن السفارات المصرية ازدواج معايير في مواجهة اعتداءات الإخوان

حسن رضوان

طالب الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس المكتب التنفيذي للحزب مرشد بسرعة الإفراج عن الشاب المصري أحمد عبد القادر المعتقل في بريطانيا، الذي دافع بشجاعة عن وطنه وسفاراته ضد من يسعون لتشويه دور مصر وقلب الحقائق، مؤكدًا أن الوقوف في وجه تلك الاعتداءات هو دفاع مشروع عن كرامة الدولة المصرية ورمزيتها الدبلوماسية.

وأكد "مرشد"، في تصريحات صحفية اليوم، أن ما تعرضت له بعض السفارات المصرية في الخارج من اعتداءات يمثل جريمة مكتملة الأركان ضد السيادة الوطنية وخروجًا صارخًا على الأعراف والقوانين الدولية، مشيرًا إلى أن تلك الأفعال اليائسة تخدم أجندات خبيثة تقف ورائها جماعة الإخوان مستهدفة تشويه صورة مصر وإضعاف دورها التاريخي في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

توفير الحماية لسفارات مصر بالخارج


وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أنه كان الأحرى بتلك الدول أن تقف أمام جماعة الإخوان وتتصدى لممارسات غير المشروعة بالاعتداء على السفارات المصرية، مشيرًا إلى أن ذلك يكشف ازدواجية المعايير. وأكد أن مصر كانت وما زالت الدرع الحامي للقضية الفلسطينية، وقدمت ولا تزال تقدم التضحيات والمبادرات والتحركات السياسية والإنسانية نصرة للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والعدوان، موضحًا أن محاولات تزييف الحقائق أو تحميل مصر مسؤولية ما لا تتحمله لن تنجح في النيل من ثوابتها الوطنية.

واختتم مرشد تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستظل صمام أمان المنطقة، وقوة رئيسية في الدفاع عن القضايا العربية، مشددًا على أن الشعب المصري يدرك حجم التحديات والمؤامرات التي تُحاك ضده، ولن يسمح لأعداء الداخل والخارج بالعبث بأمن الوطن أو النيل من مكانته الإقليمية والدولية.

قضية الفلسطينية السفارات المصرية السياسية والإنسانية لشعب الفلسطيني المنطقة الشعب المصري

